انتعاش السياحة يرفع الاحتياطي التونسي من العملات الأجنبية إلى 6.6 مليار دولار

البنك المركزي التونسي, (أرشيفية : الإنترنت)

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، أن احتياطات تونس من العملات الأجنبية زادت إلى ما يعادل 106 أيام من الواردات، مقارنة مع 77 يوما فقط قبل عام، بدعم من انتعاش قوي لقطاع السياحة.

وقال البنك المركزي إن احتياطات تونس من النقد الأجنبي وصلت إلى 18.9 مليار دينار (6.63 مليار دولار) مقابل 12.5 مليار دينار في مثل هذا الوقت من العام الماضي، وفق وكالة «رويترز».

وستساعد الزيادة في احتياطات العملات، السلطات المالية في دعم قيمة العملة المحلية (الدينار) التي بدأت تتعافى بعد سنوات من التراجع، مع صعودها نحو 8% مقابل اليورو والدولار منذ بداية العام.

وقفزت إيرادات السياحة 38% في الأشهر العشرة الأولى من 2019 لتصل إلى 5 مليارات دينار، مقارنة مع 3.5 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتتوقع تونس أن يسجل عدد السياح مستوى قياسيا مرتفعا عند تسعة ملايين زائر بحلول نهاية 2019.

وقال وزير السياحة روني طرابلسي إن 8.4 مليون سائح زاروا تونس حتى الآن هذا العام.