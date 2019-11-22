ترامب يرجح اتفاقا تجاريا مع الصين في وقت قريب جدا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 نوفمبر 2019, 04:33 مساء
الرئيس الأميركي دونالد ترامب (ارشيفية: الإنترنت)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إن واشنطن وبكين قد تكونان على وشك إبرام اتفاق تجاري جزئي، لكنه أكد أنه ليس في عجلة من أمره للتوقيع، وفق «فرانس برس».

وتأتي تصريحات ترامب بمثابة رد فعل على التصريحات التي أدلى بها قبل ساعات الزعيم الصيني شي جينبينغ الذي قال أمام مجموعة من الشخصيات البارزة في بكين، إن بلاده تريد اتفاقا لكنها لا تخاف الرد إذا لزم الأمر.

وأوضح ترامب، خلال مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: «لدينا اتفاق، يحتمل أن يكون قريبا جدا. إنه يريد التوصل إلى اتفاق أكثر بكثير مما أريد ذلك. لست حريصا على إبرامه»، مضيفا: «عائدات الرسوم الجمركية على الواردات الصينية كانت مفاجأة بالنسبة إلى الولايات المتحدة»، وهو أمر يقول اقتصاديون إنه في الواقع يؤثر في الاقتصاد.

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ولم تكشف تصريحات الرئيس الأميركي سوى القليل عما إذا كان الطرفان يحققان تقدما في وضع اللمسات الأخيرة على نص اتفاق «المرحلة الأولى» التي أعلنها ترامب الشهر الماضي.

وقد دعت الصين إلى التراجع عن التعريفات الأميركية الحالية كجزء من الاتفاق، لكن المسؤولين الأميركيين قالوا بدلاً من ذلك إنهم قد يفكرون في تأجيل حزمة جديدة من الرسوم التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 15 ديسمبر.

دخل النزاع التجاري الأميركي الآن عامه الثاني، مع مئات المليارات من الدولارات في تجارة ثنائية خاضعة لرسوم شديدة.

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