تدشين شبكة قطارات بـ 2.8 مليار يورو في موسكو

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 نوفمبر 2019, 10:43 صباحا
بوتين أثناء تدشين شبكة قطارات جديدة في موسكو، في 21 نوفمبر 2019 (فرانس برس).

شهدت العاصمة الروسية موسكو تشغيل أول خطين في شبكة قطارات الضواحي ضمن مشروع تبلغ كلفته 2.8 مليار يورو لربط ضواحي المدينة بوسطها، بغرض تخفيف الازدحام المروري.

تشغيل الخطين جرى أمس الخميس، وهما مصممان على غرار شبكة «ار اي ار» الباريسية او «اس-باهن» ببرلين، إذ تسير القطارات الجديدة على سكك موجودة أصلا، لكنها توفر بحسب بلدية العاصمة، «رفاهية أكثر وأسعارا أقل من القطارات الحالية».

ويربط الخطان الاولان الضاحية الغربية للعاصمة بمدن تقع شمال وجنوب منطقة موسكو مرورا بالعديد من المحطات المهمة، وسيتم لاحقا تركيز ثلاثة خطوط أخرى، وفق «فرانس برس».

رحلة بقيادة بوتين
ودشن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخطين الاولين من خلال رحلة قام بها بصحبة رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين.

وكثفت العاصمة الروسية تنفيذ مشاريع تهيئة مكلفة بدفع من رئيس بلديتها في السنوات الأخيرة، وهي التي يوجد فيها 17 خط مترو وتضم 12 مليون نسمة.

وتقول السلطات ان كلفة هذه الشبكة الجديدة للقطارات تقدر ب 200 مليار روبل (نحو 2.8 مليار يورو)، إلا أن جريدة «كومرسنت» تقول إن المشروع كلف أكثر من ثلاثة أضعاف ذلك أي 931 مليار روبل.

وشهد اليوم الاول لعمل الشبكة عددا من المشاكل على غرار أخطاء في مواعيد الانطلاق او بعض الاعطال.

وتأمل مدينة موسكو التي تبلغ ميزانيتها السنوية نحو 38 مليار يورو، ان تمكن هذه القطارات الجديدة من خفض حركة المرور على الطرقات بين 10 و12 % وتحسين خدمات النقل لاربعة ملايين شخص.

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