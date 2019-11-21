البنك الدولي يدعو الصين إلى القيام بإصلاحات أساسية

رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس خلال مؤتمر صحفي في نيودلهي، 26 أكتوبر 2019 (فرانس برس)

دعا رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، الصين إلى إقرار إصلاحات جديدة يرى أنها «أساسية للاقتصاد الصيني»، منضما بذلك إلى مطالب الولايات المتحدة في سياق حربها التجارية مع الصين.

وقال مالباس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ ومسؤولي منظمات دولية، اليوم الخميس: «تجنبا لتباطؤ (اقتصادي) أكبر، من الأساسي إيجاد تسوية للعلاقات التجارية الثنائية»، وفق «فرانس برس».

وعين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مالباس، الذي يعتبر من صقور الإدارة الأميركية في منصبه، في الربيع، إذ تقوم الولايات المتحدة تقليديا بتعيين رئيس المؤسسة المالية التي تتخذ مقرا لها في واشنطن.

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وتندرج دعوات مالباس الذي وجه الكثير من الانتقادات للصين حين كان لا يزال مسؤولا في الخزانة الأميركية، في خط مطالب أعربت عنها واشنطن.

وأوضح مالباس أنه دعا خلال لقائه مع رئيس الحكومة الصينية إلى «إصلاحات جديدة وتحرير الاقتصاد»، قائلا: «على الصين أن تحد من دعمها للشركات العامة وتزيل الحواجز أمام المنافسة»، في وقت تقوم حرب تجارية منذ العام الماضي بين بكين وواشنطن على وقع زيادات متبادلة في الرسوم الجمركية. ورأى أن «تطبيق (هذه الإصلاحات) أليم، لكنها أساسية للحد من التباين ورفع المستوى المعيشي».

من جهته، أكد تشيانغ أن بلاده ستكثف سياسة الانفتاح التي تعتمدها، في وقت تشكو الإدارة الأميركية باستمرار من معاملة غير عادلة للشركات الأجنبية في الصين.

وذكرت المديرة الجديدة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، بأن مؤسستها خفضت أخيرا توقعاتها لنمو اقتصاد الصين وباقي العالم، ومرد ذلك بشكل أساسي إلى الحرب التجارية الصينية الأميركية، وقالت: «علينا أن ندرك المخاطر التي قد تتسبب بتباطؤ اقتصادي، وخصوصا في ما يتعلق بالصين، حيث تشير التوقعات إلى تدني إجمالي الناتج القومي إلى ما دون 6% العام المقبل».