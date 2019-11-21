تراجع أسعار النفط بفعل توترات جديدة بين أميركا والصين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 نوفمبر 2019, 09:22 صباحا
مضخة نفط قرب ميدلاند بولاية تكساس الأميركية يوم 21 أغسطس 2019. (أرشيفية: رويترز)

تراجعت أسعار النفط، الخميس، في الوقت الذي أججت فيه توترات جديدة بين الولايات المتحدة والصين بشأن احتجاجات مستمرة في هونغ كونغ المخاوف من أن تأجيل اتفاق تنعقد الآمال على إبرامه منذ فترة طويلة لإنهاء الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

ونقلت وكالة «رويترز» تحذير خبراء تجارة -لم تسمهم- من أن الانتهاء من اتفاق «المرحلة واحد» قد يتأخر إلى العام المقبل، في الوقت الذي ينتاب فيه القلق الأسواق من أن المفاوضات قد تتلقى ضربة مع موافقة مجلس النواب الأميركي على تشريعين يستهدفان دعم الاحتجاجات في هونغ كونغ، وهو ما يلقى معارضة كبيرة من الصين.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.35% إلى 62.18 دولار للبرميل، بينما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتا أو 0.35% إلى 56.81 دولار للبرميل. وارتفع الخامان القياسيان بشدة يوم الأربعاء بفعل بيانات إيجابية بشأن المخزونات الأميركية.

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وتؤثر الحرب التجارية على احتمالات النمو العالمي وهيمنت على توقعات الطلب على النفط في المستقبل، وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يميل إلى زيادة الرسوم الجمركية على واردات صينية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري.

وطغى المناخ التشاؤمي على التفاؤل الذي ساد بعد أن أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام الأميركية زادت بأقل من المتوقع عند 1.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر.

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