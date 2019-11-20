«طيران الإمارات» تتفق مع «بوينغ» على استبدال 30 طائرة «777 اكس»

شعار شركة بوينغ الأمريكية (أرشيقية : الإنترنت)

اتّفقت مجموعة «طيران الإمارات» مع شركة «بوينغ» الأميركية، اليوم الأربعاء، على استبدال 30 طائرة من طراز «777 اكس» بأخرى من طراز «787 دريملاينر»، ضمن عقد ضخم يشمل 156 طائرة، من دون شراء أي طائرات إضافية.

ووقعت المجموعة الإماراتية في العام 2013 عقدا مع بوينغ لشراء 150 طائرة «777 اكس» بقيمة 76 مليار دولار، ثم أضافت ست طائرات أخرى إليها، وذلك قبل أن توقع اتفاقا مبدئيا لشراء 40 طائرة من طراز «787-10 دريملاينر» بقيمة 15.1مليار دولار في 2017.

لكنّ المجموعة قررت في اليوم الرابع من معرض دبي الدولي للطيران شراء 30 طائرة من طراز «787-9 دريملاينر» بقيمة 8.8 مليار دولار، بدل الطائرات الـ40 التي نص عليها الاتفاق المبدئي الموقع قبل عامين، بحسب «فرانس برس».

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وقالت «طيران الإمارات» إن هذه الطائرات لن تضاف إلى الاتفاق الرئيسي الموقع مع بوينغ في 2013، بل إنها ستكون جزءا منه، وبذلك يتراجع مجموع الطائرات المشمولة بالعقود الموقعة مع بوينغ من 196 طائرة بحسب عقدي 2013 و2017، إلى 156 حاليا، هي عبارة عن 124 طائرة «777 اكس» و30 طائرة «787-9 دريملاينز».

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس التنفيذي للمجموعة الإماراتية، الذي وقع على الصفقة مع ستانلي ديل الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ، إنها تأتي لمواكبة النمو الاقتصادي الذي تشهده دبي، وتلبية نمو الطلب المستقبلي على السفر عبر شبكة خطوطنا العالمية.

وتخلّل تصنيع طائرة «777 اكس» ذات الجسم الطويل تأخيرات متتالية، كما وردت تقارير عن وجود مشكلات في المحرّك الرئيسي. وتواجه «بوينغ» أزمة كبرى منذ مارس الماضي عندما مُنعت كل طائرات «737 ماكس» من التحليق بعد تحطّم طائرتين من الطراز نفسه.

