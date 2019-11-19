رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي يذكر ترامب باستقلالية المؤسسة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 نوفمبر 2019, 08:56 صباحا
رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول خلال مؤتمر في واشنطن، 31 يوليو 2019، (ا ف ب)

أعلن الاحتياطي الفدرالي الأميركي أن رئيسه جيروم باول ذكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض، بأن قرارات السياسة النقدية تتخذ خارج نطاق الاعتبارات السياسية.

وقال باول إنه وزملاءه في اللجنة النقدية سيواصلون وضع السياسة النقدية بموجب الصلاحيات القانونية للاحتياطي الفدرالي، خصوصا لدعم حد أقصى من التوظيف وتأمين استقرار الأسعار، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأضاف الاحتياطي الفدرالي الذي يقوم بمهام البنك المركزي، أنهم سيتخذون القرارات «بالاستناد حصرا على تحليل دقيق وموضوعي وغير سياسي».

من جهته، تحدث ترامب في تغريدة اتسمت بطابع ودي غير معتاد عن «اجتماع جيد جدا وودي في البيت الأبيض مع جاي (جيروم) باول». وأضاف ترامب: «ناقشنا كل شيء، بما في ذلك معدل الفوائد والمعدلات السلبية والتضخم الضعيف وتعزيز الدولار وتأثيره على القطاع الصناعي والتجارة مع الصين والاتحاد الأوروبي وغيرهما».

وينتقد ترامب في أغلب الأحيان قرارات الاحتياطي الفدرالي ورئيسه الذي عينه بنفسه. وقبل أشهر قال ترامب إنه ندم على تعيين باول، وحمل الاحتياطي الفدرالي مسؤولية التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة.

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