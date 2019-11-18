«العربية للطيران» الإماراتية تشتري 120 طائرة «ايرباص طراز إيه-320»

أعلنت شركة «العربية للطيران» الإماراتية، الإثنين، أنها ستشتري 120 طائرة «ايرباص طراز إيه 320» في صفقة بقيمة 14 مليار دولار.



وقال الرئيس التنفيذي للشركة، عادل العلي، ومقرها الشارقة: «سيجري تسليم أول طائرة من الطلبية في العام 2024».

