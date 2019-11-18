الصين تخفض سعر فائدة رئيسي للمرة الأولى منذ 4 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 نوفمبر 2019, 09:13 صباحا
حاكم البنك المركزي الصيني يي غانغ يتحدث إلى الصحافيين في بكين، 10 مارس 2019. (فرانس برس)

خفض البنك المركزي الصيني، اليوم الإثنين، سعر الفائدة على اتفاقات إعادة الشراء العكسي خمس نقاط أساس، في أول تقليص على أداة السيولة قصيرة الأجل منذ ما يقارب الأربع سنوات.

وقال بنك الشعب الصيني على موقعه الإلكتروني إنه خفض سعر إعادة الشراء العكسي لسبعة أيام إلى 2.50% من 2.55%، بحسب «رويترز».

أقرأ أيضا المركزي الصيني» سيظل يطبق «سياسة حكيمة» لمنع انتشار التضخم

وتأتي هذه الخطوة التي أثارت سوق السندات الصيني بعد أسبوعين فحسب من قيام بنك الشعب الصيني بتخفيض تكلفة الاقتراض على قروض تسهيلات الإقراض المتوسطة الأجل بنفس الهامش.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو: ميسي يصل إلى تل أبيب بعد انتهاء زيارة السعودية
رياضة عالمية
بعدما أثار الجدل.. هل يحق لكريم بنزيما تمثيل منتخب الجزائر؟
رياضة عالمية
بالفيديو.. جزائريون وتونسيون يحتلون قنصلية تل أبيب في باريس ويحرقون العلم ...
دولى
بالصور: نتائج بطولة «فارسات بنغازي 2019» لقفز الحواجز
رياضة محلية
«المركزي» بالبيضاء: «احتياطي سري» يتراكم لدى «المركزي» في طرابلس
ليبيا
تداعيات حرب طرابلس: الانقسام طال المطارات
ليبيا
«بلاية جارة».. نشيد المقاومة الإيطالية «بيلا تشاو» في نسخته العراقية
عربى
«أرامكو» تعلن بيع 1.5% من أسهمها بقيمة 24 مليار دولار على الأقل
اقتصاد
مباراة «رفع الحظر» بين الهلال وجورماهيا تنتهي بالتعادل
رياضة محلية
الشرع لـ«بوابة الوسط»: خسارة تونس تجبرنا على استعمال التجربة الجديدة
رياضة محلية
60 مليار يورو استثمارات «فولكسفاغن» في سيارة المستقبل
اقتصاد
«بلومبرج»: تحذير واشنطن المشير حفتر من تعاظم الدور الروسي في حرب طرابلس «هو ...
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تكشف عن العلاقة بين الرياضة والنمو الاقتصادي