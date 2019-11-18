الصين تخفض سعر فائدة رئيسي للمرة الأولى منذ 4 سنوات

حاكم البنك المركزي الصيني يي غانغ يتحدث إلى الصحافيين في بكين، 10 مارس 2019. (فرانس برس)

خفض البنك المركزي الصيني، اليوم الإثنين، سعر الفائدة على اتفاقات إعادة الشراء العكسي خمس نقاط أساس، في أول تقليص على أداة السيولة قصيرة الأجل منذ ما يقارب الأربع سنوات.

وقال بنك الشعب الصيني على موقعه الإلكتروني إنه خفض سعر إعادة الشراء العكسي لسبعة أيام إلى 2.50% من 2.55%، بحسب «رويترز».

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وتأتي هذه الخطوة التي أثارت سوق السندات الصيني بعد أسبوعين فحسب من قيام بنك الشعب الصيني بتخفيض تكلفة الاقتراض على قروض تسهيلات الإقراض المتوسطة الأجل بنفس الهامش.