ما هي أكبر عمليات اكتتاب في العالم.. وهل يكون طرح «أرامكو» الأعلى؟

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 نوفمبر 2019, 02:09 مساء

حددت شركة «أرامكو» السعودية، الأحد، قيمتها بما بين 1.6 و1.71 تريليون دولار، قبيل بدء تداول أسهمها في السوق المحلية، وأعلنت المجموعة النفطية العملاقة أنها ستبيع 1.5% من أسهمها البالغة 300 مليار سهم، وذلك في نطاق سعري بين 8 و8.5 دولار للسهم الواحد، مما يعني أنها قد تحصل ما بين 24 و25.6 مليار دولار من عملية البيع التاريخية.

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ويرى تقرير لوكالة «فرانس برس» أن اكتتاب «أرامكو» قد يكون أكبر اكتتاب في التاريخ، إذا ما تخطى 25 مليار دولار التي جنتها مجموعة «علي بابا» للتجارة الإلكترونية عندما دخلت البورصة في نيويورك العام 2014. ويرصد التقرير أكبر عمليات الاكتتاب في العالم:

مجموعة «سوفت بانك»
باعت أسهما بقيمة 23.5 مليار دولار بناء على اكتتاب عام لمجموعتها المتنقلة في 2018، في أكبر اكتتاب في بورصة اليابان.

بنك الزراعة الصيني
دخل سوق الأسهم سنة 2010 ببيع أسهم بقيمة 22.1 مليار دولار.

البنك الصناعي والتجاري الصيني
باع في 2006 أسهما بقيمة 21.9 مليار دولار في بورصتي هونغ كونغ وشانغهاي.

مجموعة «إيه آي إيه» الأميركية
بدأ الاكتتاب العام لمجموعة خدمات التأمين في بورصة هونغ كونغ في 2010 بأسهم بقيمة 20.5 مليار دولار.

«فيزا»
دخلت شركة بطاقات الائتمان السوق المالية في 2008 في نيويورك في عملية بيع بقيمة 19.6 مليار دولار.

«إن تي تي دوكومو»
بدأ تداول أسهم مشغل الخليوي الياباني في العام 1998 بقيمة 18.4 مليار دولار.

«جنرال موتورز»
عادت المجموعة الأميركية للسوق في نيويورك وتورونتو في 2010 بقيمة 18.1 مليار دولار.

«إينيل»
باعت المجموعة الإيطالية للطاقة أسهما بقيمة 17.4 مليار دولار في 1999 في ميلان ونيويورك.

«فيسبوك»
أصبح فيسبوك في 2012 صاحب أكبر اكتتاب عام لشركة تقنية عندما باع أسهما بقيمة 16 مليار دولار في نيويورك في 2012.

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