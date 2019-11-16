مصر تخفض أسعار السلع التموينية بدءا من ديسمبر

سلع تموينية في مصر, (أرشيفية : الإنترنت)

ستخفض الحكومة المصرية أسعار بعض السلع المدرجة على البطاقات التموينية اعتبارا من ديسمبر المقبل، وفق ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن وزير التموين علي المصيلحي.

وأضاف المصيلحي، أن سعر زجاجة زيت الطهي سيقل إلى 8.5 جنيه مصري مقابل 9.5 جنيه، وسيقل سعر السكر إلى 8.5 جنيه للكيلو جرام بدلا من تسعة جنيهات بينما سيخفض سعر الأرز إلى ثمانية جنيهات للكيلو بدلا من تسعة جنيهات، وسينزل الدقيق (الطحين) المعبأ إلى 6.5 جنيه بدلا من 6.75 جنيه، حسبما نقلت وكالة «رويترز».

وأعادت الحكومة 1.8 مليون مواطن للبطاقات التموينية في أكتوبر بناء على أمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كانت وزارة التموين قد شطبت هؤلاء المواطنين في وقت سابق هذا العام، بعدما بدأت مراجعة لمنظومة الدعم لإبعاد من تعتقد أن دخولهم مرتفعة بدرجة لا تجعلهم في حاجة للحصول على سلع أساسية مدعومة.