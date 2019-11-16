«ستاندرد آند بورز» تخفض تصنيف لبنان الائتماني إلى «‭CCC/C‬»

اعتصام لمتظاهرين لبنانين أمام مصرف في بيروت، 1 نوفمبر 2019 (أ ف ب)

قالت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية، يوم الجمعة، إنها خفضت تصنيف لبنان الائتماني السيادي، في ما يتعلق بالعملات الأجنبية والمحلية على المديين البعيد والقريب من (‭B-/B‬) إلى (C/CCC)، مشيرة إلى تزايد المخاطر المالية والنقدية. ‭

وأضافت الوكالة في بيان اليوم، نقلته وكالة «رويترز»، أن التوقعات بالنسبة إلى لبنان سلبية، موضحة أن ذلك يعكس الخطر المتعلق بالجدارة الائتمانية للبنان، جراء تزايد الضغوط المالية والنقدية المرتبطة بالاحتجاجات الواسعة النطاق التي شهدها هذا البلد في الآونة الأخيرة واستقالة الحكومة.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر تحركا شعبيا غير مسبوق على خلفية مطالب معيشية في بلد صغير تثقل المديونية والفساد والمحاصصة كاهله.