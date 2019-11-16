60 مليار يورو استثمارات «فولكسفاغن» في سيارة المستقبل

عمال قرب شعار فولكسفاغن في ولفسبورغ، 9 سبتمبر 2019 (فرانس برس).

أعلنت مجموعة فولكسفاغن الألمانية للسيارات، أنها ستستثمر 60 مليار يورو في سيارة المستقبل حتى العام 2024، اي ما يزيد بـ16 مليارا عما أعلنته العام الماضي، بينها 33 مليارا لإنتاجها من السيارات الكهربائية.

وبذلك، ترتفع حصة المجموعة في قطاع السيارات الكهربائية الذي يشكل نواة التجديد لديها، إلى 40% من الاستثمارات مقابل 30% أعلنتها خلال اجتماعها الأخير لعرض الخطط المستقبلية في 2018، بحسب ما نشرته «فرانس برس» اليوم السبت.

وفي إطار السباق على التزام المعايير الأوروبية على صعيد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، تعتزم فولكسفاغن بيع 26 مليون سيارة كهربائية في العالم حتى العام 2029، بدءا بسيارة «آي دي 3» التي تعول عليها للهيمنة على أسواق السيارات الصغيرة، وإضافة إلى « 6 ملايين سيارة هجينة» وفق بيان للمجموعة.

وتنوي المجموعة إنتاج 75 طرازا تعمل على الكهرباء في شكل كامل وستين طرازا هجينا خلال العقد المقبل، علما بأنها كشفت حتى الآن عن 70 طرازا كهربائيا حتى العام 2025 في إطار أكبر خطة لإنتاج السيارات الكهربائية في قطاع السيارات الألماني.

وكانت المجموعة أعلنت في وقت سابق أنها تريد استثمار 44 مليار يورو في سيارة المستقبل بين العامين 2019 و2023، بينها نحو ثلاثين مليارا في السيارة الكهربائية.