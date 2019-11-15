شركة «دايملر» المصنعة لسيارات «مرسيدس بنز» تتعرض لنكسات عديدة

أعلنت شركة «دايملر»، الخميس، أنها تخطط لإلغاء وظائف لتوفير أكثر من مليار يورو (1,1 مليار دولار) بحلول نهاية العام 2022، في وقت تحاول مجموعة صناعة السيارات الألمانية الفارهة التعامل مع التحول باهظ التكلفة لإنتاج مركبات صديقة للبيئة.

وتعرضت المجموعة المصنعة لسيارات «مرسيدس بنز» لنكسات عدة، جراء عمليات مكلفة لسحب مركبات من الأسواق وتباطؤ الأسواق العالمية، وتغريمها 870 مليون يورو لبيعها مركبات لا تمتثل للحدود القصوى للانبعاثات المنصوص عليها في القانون.

وقالت الشركة في بيان بـ«حلول نهاية العام 2022، تخطط مرسيدس بنز للسيارات لتوفير أكثر من مليون يورو لجهة تكاليف الموظفين. ولهذا الهدف، سيتم خفض عدد الوظائف»، ولم تحدد «دايملر»، التي تشغل نحو 304 آلاف شخص في أنحاء العالم، عدد الوظائف التي سيتم إلغاؤها، لكنها أشارت إلى أن 10% من المناصب الإدارية ستتأثر في المجمل.

وذكرت جريدة «سويدوتشه تسايتونغ» الأسبوع الماضي، نقلا عن رسالة أرسلت عبر البريد الإلكتروني إلى الموظفين من مجلس عمل المجموعة، أن «دايملر» ستلغي نحو 1100 وظيفة إدارية.

وأكدت «دايملر» أنها مجبرة على خفض التكاليف، لأن «المركبات الهجينة القابلة للشحن الخارجي والمركبات الكهربائية بشكل كامل تتسبب بزيادة التكاليف، وهو ما سيؤثر سلبا على عائدات مبيعات مرسيدس بنز للسيارات»، وعلى غرار الشركات المنافسة لها، تنفق «دايملر» المليارات على التحول إلى السيارات المستقبلية الكهربائية وذاتية القيادة.

ويواجه قطاع صناعة السيارات الألماني بمجمله نموا أقل من المتوقع، جراء النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والضبابية المرتبطة بملف «بريكست»، وعلى أثر ذلك، سجلت «دايملر» خسائر صافية بقيمة 1,2 مليار يورو في الربع الثاني من العام، في أول خسارة تتعرض لها في ثلاثة أشهر منذ عشر سنوات.

وعادت لتحقق أرباحا فصلية بين يوليو وسبتمبر، وأشارت إلى أنها تتوقع بأن تكون عائدات 2019 «أعلى بقليل» من العام الماضي، بينما من المرتقب أن تكون الأرباح التشغيلية «أقل بشكل كبير» من 11,1 مليار يورو تم تحقيقها في 2018.

وفي بيانها الخميس، أفادت الشركة أنها ستبقي استثماراتها في البحث والتطوير والمعدات وغيرها من المجالات عند مستوياتها التي كانت عليها في 2019، وأنه سيتم خفضها «في المدى المتوسط».

وذكرت الشركة أنها ستخفض كذلك التكاليف المتغيرة بقيمة 250 مليون يورو، وتكاليف الموظفين بـ300 مليون يورو بحلول نهاية العام 2022 في أحد فروعها الأخرى «مرسيدس بنز تراكس يوروب» للشاحنات.