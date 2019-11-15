إيران تقنن توزيع البنزين وترفع أسعاره 50%

سائقون إيرانيون في محطة بنزين في طهران، 24 أبريل 2019 (فرانس برس)

بدأت إيران، اليوم الجمعة، تقنين توزيع البنزين ورفعت أسعاره بنسبة 50% أو أكثر، في خطوة جديدة تهدف لخفض الدعم المكلف الذي تسبب بزيادة استهلاك الوقود وتفشي عمليات التهريب.

وأفادت الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط أنه من الآن فصاعدا سيكون على كل شخص يملك بطاقة وقود دفع 15 ألف ريال (13 سنتا) لليتر، لأول 60 ليترا من البنزين يتم شراؤها كل شهر، وسيحسب كل ليتر إضافي بـ30 ألف ريال، حسب «فرانس برس».

واستحدثت بطاقات الوقود أول مرة في 2007 في مسعى لإصلاح منظومة الدعم الحكومي للوقود ووضع حد للتهريب الذي يجري على نطاق واسع.

وقال رئيس منظمة التخطيط والميزانية الإيرانية، محمد باقر نوبخت، إن حصيلة رفع الأسعار ستستخدم لتمويل دعم 60 مليون محتاج، لافتا إلى أن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أصر على أنه «يجب إعادة دفع جميع العائدات الإضافية من تعديل سعر البنزين إلى الناس».

وأضاف نوبخت أنه «سيتم التعامل مع أول المدفوعات في غضون الأسبوع أو الأيام العشرة المقبلة»، حسب وكالة الأنباء الرسمية «إرنا».

ودفع انخفاض أسعار البنزين بشكل كبير إلى زيادة الاستهلاك مع شراء سكان إيران، البالغ عددهم 80 مليونا، ما معدله 90 مليون ليتر في اليوم، وتسبب في ارتفاع مستوى عمليات التهريب المقدرة بنحو 10 إلى 20 مليون ليتر في اليوم، حسب «إرنا».

وازداد التهريب في وقت انخفض الريال مقابل الدولار منذ تخلت واشنطن بشكل أحادي عن اتفاق 2015 النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع طهران وأعادت فرض عقوبات مشددة عليها العام الماضي.

