بنك الاستثمار الأوروبي يوقف تمويل مشاريع الطاقة الأحفورية بحلول 2022

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 نوفمبر 2019, 02:19 مساء
رئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيرنر هوير في هلسنكي، 13 سبتمبر 2019 (فرانس برس).

أعلن بنك الاستثمار الأوروبي، أنه سيتوقف عن تمويل مشاريع جديدة مرتبطة بالطاقة الأحفورية، بما في ذلك الغاز، اعتبارا من 2022، بهدف إطلاق «استراتيجية استثمارية جديدة» من أجل المناخ.

وقال رئيس البنك فيرنر هوير، في بيان صدر أمس الخميس، «سنتوقف عن تمويل الطاقات الأحفورية، وسنطلق الاستراتيجية الاستثمارية الأكثر طموحا من أجل المناخ لكل المؤسسات المالية العامة في العالم»، وذلك بحسب ما نشرته « فرانس برس» اليوم الجمعة.

وأكد نائب رئيس هذه الهيئة المالية الأوروبية أندرو ماكداول، في مؤتمر صحافي هاتفي أن المفاوضات المتعلقة بالجدول الزمني كانت «طويلة»، لافتًا إلى أن «البنك سيستثمر يورو واحدا من كل اثنين في مشاريع بيئية بحلول 2025».

ووصف وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، القرار بأنه «تاريخي»، وقال رئيس هذه الهيئة المالية التابعة للاتحاد الأوروبي (فيرنز هوير) إنه «قفزة عملاقة»، فيما عبرت المفوضية الأوروبية عن دعمها للسياسة الجديدة لبنك الاستثمار الأوروبي، وارتياحها «للترتيبات الانتقالية من أجل التخلي تدريجيا عن مشاريع الغاز بما في ذلك المشاريع الحيوية لربط شبكات الغاز وتخينها، التي تسمى مشاريع ذات اهتمام مشترك».

وصوت مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي التابع للاتحاد الأوروبي ويتخذ من لوكسمبورغ مقرا له، أمس، على سياسته الجديدة في مجال الاستثمار. ويضم مجلس إدارة هذه الهيئة ممثلين للدول الأعضاء في الاتحاد والمفوضية الأوروبية.

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