«أوبك»: ارتفاع إنتاج النفط السعودي بشكل حاد في أكتوبر الماضي

دخان يتصاعد من موقع بقيق في السعودية، 14 سبتمبر 2019 (أ ف ب)

قالت منظمة الدول المصدرة النفط (أوبك)، الخميس، إن إنتاج النفط الخام السعودي ارتفع بشكل حاد في أكتوبر بعد تراجعه الشهر السابق إثر هجوم على منشآت نفط في المملكة.

ووفق «فرانس برس»، بلغ إنتاج النفط الخام في جميع بلدان أوبك 29.650 مليون برميل يوميا في أكتوبر بزيادة 943 ألف برميل يوميا مقارنة مع سبتمبر، وفقًا لمصادر ثانوية.

والسبب الرئيس هو زيادة الإنتاج السعودي بنسبة 1.094 مليون برميل في اليوم، حيث بلغ حجمه 9.890 مليون برميل يوميا، أي أكثر بكثير من الكميات التي أنتجت في سبتمبر وبلغ حجمها 8.796 مليون برميل يوميا. وكان إنتاج السعودية تراجع في منتصف سبتمبر نتيجة للهجمات على البنية التحتية للنفط على أراضيها.