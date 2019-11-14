«نايكي» تنهي شراكتها مع «أمازون»

متجر لمنتجات «نايكي» في نيويورك، 15 يونيو 2017 (أ ف ب)

أعلنت شركة «نايكي»، أمس الأربعاء، توقفها عن بيع ملابسها وأحذيتها الرياضية مباشرة على «أمازون» لتقطع بذلك شراكة أقيمت في العام 2017 مع المجموعة العملاقة.

وقال مسؤول في الشركة: «كجزء من جهود (نايكي) لتحسين تجربة المستهلك من خلال العلاقات المباشرة والشخصية، قررنا إنهاء تجربتنا الرائدة مع (أمازون ريتيل)».

وأوضحت «نايكي» أنها ستواصل التعاون مع «أمازون» لتخزين البيانات عبر الإنترنت وخدمات إنترنت مختلفة.

وذكرت «فرانس برس» أن موقع «أمازون» لم يشأ التعليق على الموضوع.

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وبعد سنوات من الرفض، وافقت «نايكي» في يونيو 2017 على تقديم منتجاتها مباشرة على موقع «أمازون» لمواجهة انخفاض المبيعات والمنافسة من «أديداس» و«أندر آرمور».

ونصت الشراكة على أن يحظر عملاق التجارة الإلكترونية بيع منتجات «نايكي» المزيفة ووقف مبيعات منتجات المجموعة من خلال وسطاء.

ويأتي هذا الإعلان بعد أقل من شهر على تعيين جون دوناهو، الذي من المتوقع أن يحل محل مارك باركر في أوائل العام 2020، مديرا عاما لشركة «نايكي»، بعدما كان مدير موقع «إي باي» بين العامين 2008 و2015.