أسعار النفط تغلق مستقرة بعد تلاشي الآمال بشأن تفاصيل اتفاق للتجارة

مصفاة نفط تابعة لشركة توتال الفرنسية. (أرشيفية: رويترز)

أغلقت أسعار النفط بلا تغير يذكر الثلاثاء بعد أن تخلت عن مكاسب بلغت حوالي 1% عقب كلمة للرئيس الأميركي دونالد ترامب قدمت تفاصيل جديدة قليلة بشأن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 12 سنتا عند 62.06 دولار للبرميل بعد أن تراوحت في نطاق بين 61.82 دولار و62.85 دولار، حسب وكالة «رويترز». وتراجعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 6 سنتات لتسجل عند التسوية 56.80 دولار للبرميل.

وتخلت الأسعار عن مكاسبها بعد الكلمة التي ألقاها ترامب في نادى نيويورك الاقتصادي والتي تضمنت رسائل متباينة بشأن التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم وخلت من أي إشارات إلى تقدم في المفاوضات.

وفي وقت سابق من الجلسة، تلقت أسعار النفط دعما من بيانات أظهرت أن مخزونات النفط في نقطة تسليم عقود الخام الأميركي في كاشينج هبطت حوالي 1.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن من نوفمبر، بعد زيادات على مدار خمسة أسابيع متتالية حتى أول نوفمبر، وفقا لبيانات حكومية.