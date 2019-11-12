الصين تصف اليونان بـ«الحليف الطبيعي» أملا في تطوير التجارة المشتركة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 نوفمبر 2019, 11:56 صباحا
رئيس الوزراء اليوناني والرئيس الصيني شي جينبينغ في أثينا. (فرانس برس).

أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال زيارته إلى اليونان أنّ أثينا بمثابة «الحليف الطبيعي» لبكين ضمن مشاريعها لتطوير التجارة في أنحاء العالم.

وقال شي جينبينغ بينما كان يقف إلى جانبه رئيس الوزراء اليوناني المحافظ كرياكوس ميتسوتاكيس، أمس الإثنين، إنّ «الصين واليونان تعتبران نفسيهما بمثابة حليفين طبيعيين في تطوير مبادرة طرق الحرير الجديدة»، حسب «فرانس برس».

وتدعم أثينا مشروع بكين الهائل الهادف إلى ربط الصين ببقية آسيا وبأوروبا وأفريقيا من خلال برامج استثمار تشمل الصناعة وشبكات الموانئ وسكك الحديد والمطارات، بقيمة 906 مليارات يورو.

وأعلن شي عقب لقائه الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس، نريد تعزيز التجارة الثنائية وتوظيف استثمارات في القطاع المصرفي.

كما أشاد الرئيس الصيني الذي يرافقه في زيارته وزير التجارة تشونغ شان، بالإرث الثقافي المهم في كلا البلدين، قبل التوقيع على عدد من الاتفاقات الثنائية.

ومن المقرر التوقيع على 16 اتفاقا خلال هذه الزيارة التي تستمر لثلاثة أيام، تشمل مجالات الطاقة والنقل البحري وتصدير المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى اتفاق بشأن تسليم المطلوبين، بحسب مصدر حكومي يوناني.

وأشار المصدر أيضا إلى مشروع لإنشاء فرع لبنك الصين هو الرابع عالميا في اليونان، ولافتتاح مكتب يمثّل البنك الصناعي والتجاري الصيني، بحضور رئيسه تشن سي تشينغ.

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