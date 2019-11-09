اليونان تنوي تسريع منح «التأشيرات الذهبية» للمستثمرين الصينيين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 نوفمبر 2019, 06:55 مساء

تخطط اليونان لتسريع منح «التأشيرات الذهبية» للمستثمرين الصينيين بعد أن أشارات تقديرات «بنك اليونان» إلى أن برنامج «التأشيرة الذهبية» جذب 469 مليون يورو من أموال صينية العام 2018، و443 مليونًا للأشهر الستة الأولى من العام 2019، مقابل 77 مليون يورو في العام 2017.

قبل ثلاث سنوات، استثمر جيانغ رونغونغ في العقارات في أثينا، وحصل في مقابل ذلك على تصريح إقامة في اليونان ضمن إطار برنامج «التأشيرة الذهبية» الذي اجتذب 3400 صيني منذ إطلاقه العام 2013.

وقال الخمسيني المتحدر من شنغهاي: «منذ أن حصلنا على التأشيرة، انتهزنا الفرصة للسفر إلى عديد الدول الأوروبية، لكن عندما نعود إلى اليونان نشعر بأننا في وطننا»، وفق «فرانس برس».

وبفضل شراء شقة في أثينا، حصل على تأشيرة إقامة لعائلته المكونة من زوجته وابنه جيانغ سيمنياو (18 عامًا) الذي يتحدث اليونانية بطلاقة. وتابع جيانغ: «لقد اخترنا اليونان لتراثها الثقافي وتاريخها وديمقراطيتها وحريتها، نحب هذه الأجواء حقًّا».

بدأ العمل بالبرنامج العام 2013 في ذروة الأزمة اليونانية عندما تراجعت أسعار العقارات بشكل كبير. يمنح برنامج «التأشيرة الذهبية» إقامة مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد لمواطني الدول غير الأوروبية الذين يستثمرون ما لا يقل عن 250 ألف يورو في العقارات.

يشار إلى لجوء بلدان في جنوب أوروبا نكبتها الأزمات أيضًا، مثل قبرص وإسبانيا والبرتغال، إلى الوسيلة ذاتها لجذب الاستثمارات. في العام الماضي، ارتفع عدد هذه التأشيرات التي منحتها اليونان لمواطنين غير أوروبيين بنسبة 46%.

وبالتالي، تم منح نحو 5300 إقامة منذ العام 2013 وفقًا للأرقام الرسمية، ضمنها 3400 تصريح لمستثمرين صينيين يليهم الروس والأتراك.

علاقات وثيقة مع الصين
منذ أكثر من عقد من الزمن، طورت اليونان علاقات تجارية وثيقة مع الصين التي سعت إلى إيجاد قاعدة لتوسعها في أوروبا. في العام 2008، تم بيع محطتين في ميناء بيرايوس لشركة الشحن الصينية العملاقة «كوسكو» التي استحوذت على المحطة الثالثة العام 2016 وتطمح إلى تحويل ميناء أثينا الى جسر بين آسيا والقارة القديمة.

من جهته، عاد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس من زيارة لمعرض شنغهاي للاستيراد، في حين يصل الرئيس الصيني شي جينبينغ الأحد إلى أثينا في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.

وصرح ميتسوتاكيس في شنغهاي بالقول: «لم يكن هناك وقت أفضل لكتابة فصل جديد في علاقات اليونان مع الصين». ويقول مراقبون إن الصينيين لا ينظرون إلى اليونان كبوابة لمنطقة شنغن فقط، بل إنهم يفضلون نوعية الحياة في هذا البلد.

تقول آني أفغولي، مديرة قسم الهجرة في مكتب «ديديس» للمحاماة الذي لديه خدمة مخصصة للصينيين المستفيدين من التأشيرات الذهبية: «إن الصينيين يتجمعون في أثينا وضواحيها في ما يشبه تشاينا تاون . يقومون بشراء مجموعات من المباني يملكها صينيون».

من جهتها، تقول دورينا كوبزارو مديرة الاستثمار في المكتب: «عندما نقول للزبون إن إعداد الملف يستغرق فترة لا تقل عن العام، فإن الأمر مشابه للقول لهم اخرجوا من هنا». ويعود البطء في الإجراءات إلى أن النظر في التأشيرات الذهبية يتم من قبل الإدارة التي تعالج عشرات الآلاف من طلبات اللجوء.

فرض قيود على الودائع
وبغية تسهيل الاستثمارات، صدر قانون جديد في أواخر أكتوبر مع أحكام خاصة تجعل من الممكن التحايل على القيود الصارمة المفروضة على رأس المال في الصين عن طريق تحويل مبلغ 250 ألف يورو المطلوب على دفعات عدة.

بدوره، صرح وزير التنمية اليوناني أدونيس يورياديس الذي زار الصين مؤخرًا بأن «بنك اليونان» خلص إلى أن هذه العملية عن طريق استخدام البطاقات المصرفية «لا تنتهك القانون اليوناني ولا القانون الأوروبي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

النصر من الجزائر إلى كمبالا رحلة 40 عاما مع مسابقات الأندية الأفريقية
رياضة محلية
بعد 25 عاما.. الأردن يسترد أراضي الباقورة والغمر من «إسرائيل»
عربى
إيطاليا تتسلم طفلا ألحقته والدته بتنظيم «داعش» في سورية
عربى
كاركاتير خيري - المولد النبوي الشريف
كاريكاتير
«الثورة أنثى».. نساء لبنان يرفعن مطالب خاصة وسط زخم السياسة
عربى
«أوبك» ترجح صعود سوق النفط في العام المقبل
اقتصاد
جريدة «الوسط»: تصعيد كلامي وميداني في الداخل يواكب تحضيرات برلين
ليبيا
الإصابة تحرم ليبيا من خدمات «بن علي» في التصفيات الأفريقية
رياضة محلية
المراهق البرازيلي.. رودريجو يكتب صفحة باسمه في تاريخ دوري الأبطال
رياضة عالمية
العدد 207 من جريدة «الوسط»: تصعيد قبل مؤتمر برلين ومواجهة خطاب الكراهية
ليبيا
«فرانس برس»: التظاهرات تمتد إلى الأحياء الغنية في العاصمة التشيلية
دولى
العراق.. في بغداد كل الجسور تؤدي إلى «الثورة»
عربى
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الجدل يشتعل حول أفلام الأبطال الخارقين