الذهب يهبط لأدنى مستوى في 3 أشهر ويسجل أكبر خسارة أسبوعية في 3 أعوام

هبطت أسعار الذهب، الجمعة، إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر وسجلت أكبر خسارة أسبوعية في ثلاث سنوات، مع تضرر جاذبية المعدن النفيس كأداة استثمارية آمنة من تطورات إيجابية في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1461.66 دولار للأوقية (الأونصة)، في أواخر جلسة التداول، منهيا الأسبوع على هبوط 3.5%، وهى أكبر خسارة أسبوعية منذ نوفمبر 2016، وفي وقت سابق من الجلسة هبط المعدن الأصفر إلى 1455.80 دولار وهو أدنى مستوى منذ الخامس من أغسطس الماضي، وفق وكالة «فرانس برس».

وانخفضت عقود الذهب الأمريكية 0.2% لتبلغ عند التسوية 1462.90 دولار للأوقية.