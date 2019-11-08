قبرص توقع عقدا لاستخراج الغاز بـ 9 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 نوفمبر 2019, 08:19 صباحا
حقل أفروديت الذي اكتشفته شركة نوبل إنيرجي الأميركية قبالة ساحل قبرص، (ا ف ب: أرشيفية)

أعلنت قبرص توقيع أول صفقة لاستغلال الغاز الطبيعي بقيمة 9,3 مليار دولار مع تحالف دولي يضم شركات شل العملاقة، ونوبل إنيرجي ومقرها في الولايات المتحدة، وديليك الإسرائيلية.

وقال وزير الطاقة جورج لاكوتريبس بعد فترة وجيزة من توقيع الاتفاق إن «نوبل إنيرجي وشل وديليك لديها الآن أول رخصة استغلال تمنحها جمهورية قبرص حتى تتمكن من تسويق المخزون»، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

تبلغ مدة الترخيص 25 عاما ويشمل حقل غاز أفروديت، الأول الذي اكتشفته قبالة قبرص شركة نوبل إنيرجي ومقرها في تكساس في عام 2011. وتشير تقديرات أنه يحتوي على أكثر من أربعة تريليونات قدم مكعب (أكثر من 113 مليار متر مكعب) من الغاز.

ويأتي توقيع الصفقة بعد موافقة الحكومة على مراجعات لاتفاقية مشاركة الإنتاج تمت بناءً على طلب الشركات بسبب الانخفاض الكبير في أسعار المواد الهيدروكربونية منذ منتصف عام 2014.

وتعني مراجعة عقد الإنتاج أن نيقوسيا ستحصل على دخل سنوي متوسط قدره 520 مليون دولار على فترة 18 عامًا.

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