انخفاض أسعار الذهب نتيجة الاتفاق التجاري المزمع بين واشنطن وبكين

تراجعت أسعار الذهب عالميا في أسواق، اليوم الثلاثاء، للجلسة الثانية، متأثرة بأنباء إبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، وزيادة مخاوف المستثمرين من الاحتفاظ بالمعدن الأصفر.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1506.33 دولار للأوقية، بينما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب بالنسبة نفسها إلى 1508.40 دولار للأوقية، حسب «رويترز».

وأظهرت بكين وواشنطن مؤشرات على إحراز تقدم في محادثات تجارية، فيما قالت جريدة «فايننشال تايمز» البريطانية أمس الإثنين إن الولايات المتحدة تدرس إلغاء بعض الرسوم الجمركية عن سلع صينية.

بدوره، ارتفع الدولار واقترب من أعلى مستوياته في أسبوع تقريبا مقابل سلة من العملات المنافسة، بينما أغلقت الأسهم الآسيوية عند ذروة ارتفاع لم تسجلها منذ يوليو بفعل تنامي التفاؤل إزاء الاتفاق التجاري. ومن شأن ارتفاع الدولار زيادة تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 18.06 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.3% إلى 937.97 دولار للأوقية بعد أن انخفض 1% في الجلسة السابقة. وصعد البلاديوم 0.1% إلى 1781.19 دولار للأوقية بعد أن انخفض 1.5% في الجلسة السابقة.