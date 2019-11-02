مصادر: ولي العهد السعودي يوافق على إعلان الطرح العام الأولي لأرامكو غدا الأحد

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 نوفمبر 2019, 12:02 صباحا

قالت خمسة مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق الجمعة على أن يصدر الإعلان عن الطرح العام الأولي لعملاق النفط المملوك للدولة أرامكو السعودية غدا الأحد.

وأضافت المصادر أن أكبر شركة للنفط في العالم ستعلن خطتها للطرح في الثالث من نوفمبر الحالي، فيما قال أحد المصادر «ولي العهد أعطى أخيرا الضوء الأخضر».

وامتنعت أرامكو عن التعقيب.

ووفقا لمصادر، فإن مسؤولين ومستشارين من أرامكو السعودية عقدوا اجتماعات مع مستثمرين على مدار الأيام القليلة الماضية، في محاولة للوصول إلى تقييم أقرب ما يمكن إلى تريليوني دولار قبيل إطلاق إدراج متوقع يوم الأحد.

ولبلوغ التريليوني دولار، وهو التقييم الذي سيجعله أضخم طرح أولي عام في التاريخ، تحتاج الرياض إلى أن يجمع الإدراج الأولي لحصة تتراوح من واحد إلى اثنين بالمئة من الشركة في البورصة السعودية، لجمع ما بين 20 مليارا و40 مليار دولار على الأقل.

والإدراج هو الركيزة الأساسية لخطة ولي العهد لإحداث تغيير شامل في الاقتصاد السعودي، بتنويع منابعه بعيدا عن النفط، لكنه أرجئ عدة مرات منذ الإعلان عنه أول مرة في 2016.

ويريد الأمير محمد أن يتم في نهاية المطاف إدراج ما إجماليه خمسة بالمئة من الشركة، فيما من المتوقع أن يكون هناك بيع دولي يعقب الطرح العام الأولي المحلي.

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