السعودية تتوقع ارتفاع عجز الميزانية العام المقبل إلى 187 مليار ريال

العلم السعودي، (الإنترنت: أرشيفية)

تتوقع السعودية أن يرتفع عجز الميزانية في العام 2020 إلى 187 مليار ريال (44,7 مليار يورو)، أي أنه سيكون أعلى بكثير من توقعات سابقة عند 131 مليار ريال، حسب وزير المال السعودي محمد الجدعان.

وقال الجدعان في بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، إنه من المقدر أن تبلغ النفقات في العام المالي القادم أكثر من ألف مليار ريال، مع استمرار العمل لتعزيز كفاءة الإنفاق دون الإخلال بمسار تنفيذ الخطط الهادفة للتنويع والتحول الاقتصادي، وأن تبلغ الإيرادات نحو 833 مليار ريال، وأن يبلغ عجز الميزانية نحو 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

ونما إجمالي الناتج الداخلي السعودي بنسبة 2,4 % العام 2018، لكن صندوق النقد الدولي قال إن النمو سينخفض إلى 1,9 بالمئة العام 2019؛ بسبب التخفيضات الكبيرة في إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، التي تهدف إلى مواجهة زيادة العرض وتراجع الأسعار.

وفي العام 2017، بلغ العجز في الميزانية العامة 63 مليار دولار. وتشهد الميزانيات العامة للسعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم وصاحبة أكبر اقتصاد عربي، عجزا منذ العام 2014 حين انهارت أسعار النفط. وفي العام 2018، حقّقت السعودية نموا بـ2,3 %، وفقا لوزارة المالية، مقارنة بانكماش بنسبة 0,9 % في العام الذي سبقه.