بسبب تشققات في هياكلها.. منع تحليق العشرات من طائرات «بوينغ» حول العالم

لافتة لشركة الطيران الأميركية «بوينغ»

أعلنت شركة «بوينغ» اليوم الخميس، أن عشرات الطائرات من طراز «737 إن جي» منعت من التحليق بعد اكتشاف تشققات في هياكلها، في ضربة جديدة للمجموعة الأميركية للصناعات الجوية بعد كارثتي تحطم طائرتين أسفرتا عن مصرع 346 شخصا.

وصدر هذا الإعلان بعدما أفادت شركة «كوانتاس» الأسترالية أنها منعت طائرة بوينغ 737 إن جي من الطيران بسبب شقّ في هيكلها، وأنه يتم تفحص 32 طائرة أخرى، مؤكدة للركّاب أن لا داعي للقلق، وفق «فرانس برس».

من جهتها، أعلنت السلطات الكورية الجنوبية أنها منعت تسع طائرات من الطراز ذاته من التحليق في مطلع أكتوبر، بينها خمس طائرات تابعة للخطوط الجوية الكورية.

وكانت «بوينغ» أبلغت في بداية الشهر عن مشاكل في الجزء الذي يربط جناحي الطائرة بهيكلها.

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وقال متحدث باسم «بوينغ» الخميس للوكالة الفرنسية في سيدني، إنه تم رصد تشققات في أقل من خمسة بالمئة (50 طائرة) من ألف طائرة تم تفحّصها حتى الآن، ومنعت من التحليق بانتظار إصلاحها.

وإثر ذلك، أعلنت الوكالة الفدرالية الأميركية للطيران في مذكرة أنها أمرت بإجراء كشف فوري على عدد من طائرات بوينغ 737 إن جي، بعد العثور على «تشققات هيكلية» في طائرة من هذا الطراز في الصين، مشيرة إلى أن «طائرات 737 إن جي المعنية بالمذكرة لا يمكنها التحليق طالما لم تخضع للكشف، بعدما قدرت في مطلع أكتوبر عدد الطائرات المعنية بحوالي 1911 في الولايات المتحدة».

وطالبت الوكالة في المذكرة الصادرة في 3 أكتوبر بإجراء عملية الكشف في مهلة سبعة أيام، قبل إتمام 30 ألف دورة طيران لكل طائرة، إذ أظهرت طائرات كوانتاس تشققات بعد أقل من 27 ألف رحلة.

هل تتحمل التلف؟

وأوضح خبير الطيران في جامعة سوينبيرن للتكنولوجيا ستيفن فانكهاوزر، إن القطع مصممة بشكل يمكّنها من تحمل مستوى معين من التلف والأضرار.

غير أن هذا لم يمنع ورود دعوات في أستراليا من أجل تجميد جميع طائرات بوينغ 737 إن جي، وهي دعوات اعتبرتها شركة كوانتاس غير مسؤولة تماما.

وقال رئيس قسم الهندسة في الشركة الأسترالية كريس سنوك، إنه حتى عندما يكون هناك تشقق، فهذا لا يؤثر تلقائيا على سلامة الطائرة، مضيفا أن المجموعة سرعت عمليات الكشف على طائرات الـ32 المتبقية ومن المفترض أن تنتهي الجمعة.