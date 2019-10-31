المجموعة الأميركية الإيطالية «فيات-كرايسلر» و«بيجو» الفرنسية تتفقان على عملية اندماج بينهما

أعلنت المجموعة الأميركية الإيطالية «فيات-كرايسلر» والفرنسية «بيجو» في بيان مشترك، الخميس، اتفاقهما بـ«الإجماع» على تنفيذ عملية «اندماج بالتساوي لنشاطاتهما» من أجل إنشاء كيان جديد سيتمركز في هولندا «دون إغلاق أي مصنع».

وقالت المجموعتان في البيان إن «المساهمين في المجموعتين سيملكون 50% من حصة كل منهما في رأسمال الكيان الجديد، أي أنهم سيتقاسمون بحصص متساوية ثمار هذا التقارب».

وأوضح البيان المشترك أن مجلس إدارة الكيان الجديد سيتألف من أحد عشر عضوا، خمسة منهم تعينهم «فيات كرايسلر» وخمسة آخرون تعينهم «بيجو» ويقودهم رئيس المجموعة الفرنسية، كارلوس تافاريس، بصفة مدير عام.

ورحبت الدولة الفرنسية التي تسهم بنسبة 15% في «بيجو» بهذه الخطوة، لكنها أكدت أن الحكومة «ستتابع بدقة التأثير الصناعي في فرنسا لهذه العملية».

وبمبيعات بلغت 8,7 مليون آلية، سيصبح الكيان الجديد واحدا من أكبر المجموعات في العالم، وسيشغل المرتبة الرابعة عالميا في هذا القطاع.