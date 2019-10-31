«بوينغ» توقف تحليق 50 طائرة حول العالم بسبب تشققات في هياكلها

شعار «بوينغ» على جدار المصنع في العاصمة الأميركية واشنطن، 12 مارس 2019، (ا ف ب)

أعلنت مجموعة الصناعات الجوية الأميركية «بوينغ»، الخميس، أنها أوقفت تحليق نحو خمسين من طائراتها «بوينغ 37 إن جي»، بعد اكتشاف تشققات في هياكلها.

وقال ناطق باسم المجموعة لوكالة «فرانس برس»، إن نحو ألف من هذه الطائرات خضعت للفحص حتى الآن، وتبين أن أقل من 5% -أي نحو خمسين طائرة- تحتاج إلى وقف تحليقها حتى إصلاحها.

ويأتي هذا القرار بعيد إعلان شركة الطيران الأسترالية «كوانتاس» منع واحدة من هذه الطائرات من التحليق بعد اكتشاف شق في هيكلها، موضحة أنها تفحص 32 طائرة أخرى من هذا النوع.

وكانت السلطة الأميركية لسلامة النقل أمرت مطلع الشهر الجاري بفحص طائرات «بوينغ 737 إن جي» التي قامت بأكثر من ثلاثين ألف رحلة. يأتي ذلك بينما تواجه مجموعة «بوينغ» تبعات حادثي تحطم طائرتين «737 ماكس» أوديا بحياة 346 شخصا.