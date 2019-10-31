«بوينغ» توقف تحليق 50 طائرة حول العالم بسبب تشققات في هياكلها

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 31 أكتوبر 2019, 09:00 صباحا
شعار «بوينغ» على جدار المصنع في العاصمة الأميركية واشنطن، 12 مارس 2019، (ا ف ب)

أعلنت مجموعة الصناعات الجوية الأميركية «بوينغ»، الخميس، أنها أوقفت تحليق نحو خمسين من طائراتها «بوينغ 37 إن جي»، بعد اكتشاف تشققات في هياكلها.

وقال ناطق باسم المجموعة لوكالة «فرانس برس»، إن نحو ألف من هذه الطائرات خضعت للفحص حتى الآن، وتبين أن أقل من 5% -أي نحو خمسين طائرة- تحتاج إلى وقف تحليقها حتى إصلاحها.

ويأتي هذا القرار بعيد إعلان شركة الطيران الأسترالية «كوانتاس» منع واحدة من هذه الطائرات من التحليق بعد اكتشاف شق في هيكلها، موضحة أنها تفحص 32 طائرة أخرى من هذا النوع.

وكانت السلطة الأميركية لسلامة النقل أمرت مطلع الشهر الجاري بفحص طائرات «بوينغ 737 إن جي» التي قامت بأكثر من ثلاثين ألف رحلة. يأتي ذلك بينما تواجه مجموعة «بوينغ» تبعات حادثي تحطم طائرتين «737 ماكس» أوديا بحياة 346 شخصا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«العميل المتخفي» المرشد عن مخبأ البغدادي تنتظره مكافأة تقدر بـ25 مليون دولار
دولى
القنطري لـ«بوابة الوسط»: البنية التحتية ستنعكس قريبا على الرياضة الليبية
رياضة محلية
وزير التعليم يرد على طلب ديوان المحاسبة وقف تنفيذ قراري إيقاف رواتب ومعلمين
ليبيا
«رويترز»: المركزي بالبيضاء يتسلم 4.5 مليار دينار مطبوعة في روسيا خلال 5 أشهر
ليبيا
غسان سلامة يفسر سبب استبعاد الليبيين عن مؤتمر برلين
ليبيا
«بين الأسماء وفيات».. ديوان المحاسبة يعلق العمل بقراري وزير التعليم ضد المعلمين
ليبيا
رئيس الاتحاد الليبي للدراجات يكشف لـ«بوابة الوسط» أسباب تدني نتائج اللعبة
رياضة محلية
«مباحثات زوارة» تعيد «مسار برلين» إلى صدارة المشهد الليبي
ليبيا
صندوق النقد: البطالة محرك للتظاهرات في دول عربية
اقتصاد
«تعليم الوفاق» تعتذر عن خطأ في قرار وقف مرتبات 152 ألف عامل في الوزارة
ليبيا
«رويترز»: مساعد البغدادي لعب دورا في الإيقاع به
عربى
إيقاف 805 مسؤولين بـ«تعليم الوفاق» عن العمل وإحالتهم للتحقيق
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

10 خطوات لحماية بياناتك على «غوغل» بعد وفاتك