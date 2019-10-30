«إنديغو» الهندية تطلب شراء 300 طائرة إيرباص بقيمة 33 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 أكتوبر 2019, 05:10 مساء

قدمت شركة الطيران الهندية «إنديغو» طلبية لشراء 300 طائرة إيرباص طراز «إيه 320-نيو»، وفق مجموعة إيرباص، في واحدة من أكبر الطلبيات لشركة منفردة، تتجاوز قيمتها 33,2 مليار دولار بحسب لائحة الأسعار.

وقالت الشركة الهندية الرائدة إن الطلبية ستساعدها في الحفاظ على وتيرة نموها السريع مع خفض التكاليف في نفس الوقت، وفق «فرانس برس».

وقال رئيس قسم الشراء والتمويل لدى إنديغو رياز بيرمحمد في بيان إن «الطائرة إيه 320-نيو ذات الكفاءة في استخدام الوقود ستسمح لإنديغو بمواصلة تركيزها القوي على خفض كلفة التشغيل وتحقيق كفاءة في استخدام الوقود مع مستويات عالية من الدقة».

وشركة إنديغو هي أكبر مشغل لطائرات إيرباص من الجيل الأحدث ذات الممر الواحد، والتي أصبحت من أفضل المبيعات، نظرا لأنها تتيح لشركات الطيران توفيرا كبيرا في الوقود، أحد أكبر تكاليفها. وتشغل شركة الخطوط حاليا 97 من تلك الطائرات. وإضافة إلى طلبية 300 طائرة الثلاثاء، طلبت ما مجموعه 730 من الطائرة المتوسطة الحجم.

وتتضمن الطلبية الأخيرة لإنديغو طائرات طراز إيه320-نيو والطراز الأكبر سعة إيه321 نيو والطراز إيه321-إكس.إل.آر، بطرازات أبعد مدى.

وقال المدير التجاري لإيرباص كريستيان شيرير إن إنديغو أثبتت ببراعة أهمية الطراز «إيه 320- نيو» بالنسبة للمشغلين ذوي التكلفة المنخفضة والطراز «إيه321-نيو» وحاليا الطراز «إيه321-إكس.إل.آر» وتوفر لمشغلينا الخطوة التالية المنطقية في كفاءة التكلفة وراحة الركاب وتغطية السوق.

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