وزير الطاقة السعودي: موعد الاكتتاب العام لـ«أرامكو» بيد الأمير محمد بن سلمان

وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان (أ ف ب)

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الأربعاء إن موعد طرح أسهم في شركة أرامكو النفطية العملاقة للاكتتاب العام هو بيد ولي العهد الشاب الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف الوزير في اليوم الثاني من منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» في الرياض أن الاكتتاب «سيحدث قريبا، في الوقت المناسب، وبالمقاربة المناسبة»، وفق «فرانس برس».

وتابع متحدثا بالإنجليزية: «القرار سيكون سعوديا بالتأكيد، وتحديدا بيد الأمير محمد». وتأجل طرح أسهم في الشركة العملاقة للاكتتاب العام أكثر من مرة. ويعتبر كثيرون أن الفشل في الوصول إلى تريليوني دولار في تقدير قيمة أرامكو كان السبب الرئيس في تأجيل عملية طرح الأسهم التي كانت مقررة في 2018. ويقدر خبراء قيمة الشركة بـ1.5 تريليون دولار.

حجر أساس للإصلاحات

والأربعاء، نقلت قناة «العربية» عن مصادر لم تسمها أن أرامكو ستطرح أسهمها للاكتتاب العام في الرابع من ديسمبر، على أن يبدأ التداول في السوق المالية المحلية بعد أسبوع من ذلك. وستحدد الشركة «النطاق السعري» لطرح الشركة العملاقة في 17 نوفمبر الجاري، على أن تعلن عن تفاصيل الطرح يوم الأحد المقبل.

ويشكل الاكتتاب العام حجر أساس برنامج الإصلاحات الذي وضعه ولي العهد السعودي لتنويع اقتصاد المملكة والتخفيف من اعتماده على النفط، وكانت أرامكو فتحت دفاتر حساباتها للمرة الأولى منذ تأميمها قبل 40 عاما، لوكالتي «فيتش» و«موديز» الدوليتين للتصنيف الائتماني في أبريل الماضي، في إطار استعداداتها لجمع الأموال من المستثمرين.

111 مليار دولار أرباحا صافية

وحققت الشركة العملاقة أرباحا صافية بلغت 111 مليار دولار العام الماضي، لتتفوق على أكبر خمس شركات نفطية عالمية، وحققت عائدات بقيمة 356 مليار دولار. وفي أغسطس، أعلنت أرامكو عن إيراداتها النصفية لأول مرة في تاريخها، مشيرة إلى تراجعها في النصف الأول من العام 2019 إلى 46.9 مليار دولار، مقابل 53.0 مليار دولار للفترة ذاتها من العام الماضي.

وتقدر أرامكو احتياطات النفط المثبتة بـ227 مليار برميل واحتياطاتها من الهيدروكربون بـ257 مليار برميل من المكافئ النفطي، ما يكفي لأكثر من نصف قرن، وهو مستوى عال ومريح، بحسب وكالة «فيتش».