كوريا الجنوبية تصادق على اتفاق للتجارة الحرة مع بريطانيا بعد «بريكست»

أعلام بريطانيا والاتحاد الأوروبي أمام البرلمان البريطاني في لندن، 22 أكتوبر 2019 (فرانس برس)

صادق برلمان كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، على اتفاق تجارة بين سول ولندن يدخل حيز التنفيذ بشكل تلقائي عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويكرر اتفاق التجارة الحرة شروط الاتفاق الحالي بين الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية، ويأتي في مواجهة تزايد الغموض إزاء جدول زمني لـ«بريكست»، وفق «فرانس برس».

وقالت وزارة التجارة الكورية الجنوبية، في بيان، إن اتفاق التجارة الحرة يضمن استقرار واستمرار بيئة التجارة مع بريطانيا في كوريا الجنوبية، وسط الوضع الذي يزداد تعقيدا بشأن بريكست، مضيفة أن «الدولتين أنجزتا إجراءات داخلية وسيدخل اتفاق التجارة الحرة الكوري - البريطاني حيز التنفيذ بشكل تلقائي لدى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في المستقبل».

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ولفت البيان إلى أن اتفاق التجارة الحرة الجديد يحافظ على نفس مستويات المزايا كالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، وسيبدأ تطبيقه على الفور في حال بريكست من دون اتفاق.

وفي حال التوصل لاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي يبدأ تطبيق اتفاق التجارة الحرة بعد الفترة الانتقالية، بحسب الوزارة.

وبريطانيا ثاني أكبر الشركاء التجاريين لكوريا الجنوبية بين دول الاتحاد الأوروبي، لكنها تمثل أقل من 2% من مجمل التجارة فيها.