خلال أول زيارة لبولسونارو.. الإمارات والبرازيل توقعان عددا من الصفقات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 أكتوبر 2019, 10:06 صباحا
الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو وولي العهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 27 أكتوبر 2019 (وكالة أنباء الإمارات)

وقعت الإمارات والبرازيل العديد من الاتفاقيات، أمس الأحد، خلال زيارة رسمية يقوم بها الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو للدولة الخليجية هي الأولى له لبلد عربي. 

ووصل بولسونارو إلى الإمارات السبت، ومن المقرر أن يتوجه إلى قطر والسعودية حيث سيشارك في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار»، وفق «فرانس برس».

وعقب اجتماع بينهما كتب ولي عهد الامارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر حسابه على «تويتر»: «شهدت والرئيس البرازيلي تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين بلدينا»، مضيفا: «نسعى إلى إقامة مشاريع مشتركة تخدم تطلعاتنا نحو تنويع التعاون وتعزيز علاقات الصداقة بين شعبينا». 

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، وقع الطرفان عددا من الاتفاقيات من بينها التعاون الجمركي واتفاقيات في مجالي الدفاع والتجارة. 

ومن المقرر أن يلقي بولسونارو كلمة في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» في السعودية. 

والعام الماضي، قاطع عشرات من كبار المسؤولين ورواد عالم المال والأعمال حول العالم المنتدى الذي يطلق عليه «دافوس في الصحراء»، على وقع تفاقم الغضب الدولي بسبب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل بقنصلية المملكة في إسطنبول في 2 أكتوبر 2018.

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