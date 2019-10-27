هبوط الأرباح الصناعية بالصين مع تصاعد تأثير الحرب التجارية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 أكتوبر 2019, 01:55 مساء
غروب الشمس في شنغهاي في 19 سبتمبر 2019 (فرانس برس)

انكمشت أرباح الشركات الصناعية في الصين للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر، مع استمرار انخفاض أسعار المنتجين، ما يبرز تأثير تباطؤ الاقتصاد والحرب التجارية المستمرة منذ فترة طويلة مع الولايات المتحدة على نتائج الشركات، وفق وكالة «رويترز».

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الصيني، اليوم الأحد، هبوط الأرباح الصناعية 5.3% في سبتمبر عنها قبل عام، إلى 575.6 مليار يوان (81.48 مليار دولار) مقارنة مع تراجع بنسبة 2% في أغسطس.

يتعرض القطاع الصناعي الضخم في الصين لضغوط وسط توترات التجارة وتبادل واشنطن وبكين فرض الرسوم الجمركية. وتباطأت الأرباح بشكل ملحوظ منذ النصف الثاني من العام الماضي، وإن كان القطاع شهد بعض الانتعاشات الوجيزة مع تعزيز بكين إجراءات الدعم.

ويتعارض تراجع الأرباح مع التحسن الطفيف في قطاع الصناعات التحويلية في سبتمبر، إذ تشير مسوح المصانع ونمو الإنتاج الصناعي بوتيرة أفضل من التوقعات إلى زيادة في الطلب المحلي.

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لكن أسعار تسليم باب المصنع، التي تعتبر مؤشرًا رئيسيًّا لربحية الشركات، تراجعت بأكبر وتيرة فيما يزيد على ثلاث سنوات، في حين تراجع معدل النمو الاقتصادي لأقل مستوى في 30 عامًا في الربع الثالث من السنة.

وفي الفترة من يناير إلى سبتمبر، بلغت أرباح الشركات الصناعية 4.59 تريليون يوان بانخفاض 2.1% على أساس سنوي، وهي أسوأ من قراءة الأشهر الثمانية الأولى التي كانت لانخفاض نسبته 1.7%. كما تراجعت أرباح الشركات المملوكة للدولة 9.6%.

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