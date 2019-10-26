بكين: المفاوضات التجارية مع واشنطن على المسار الصحيح

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 26 أكتوبر 2019, 05:57 مساء
الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ونائب رئيس الوزراء ليو هي في بكين، 15 فبراير 2019. (أ ف ب)

أكدت الصين، السبت، أن المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة على المسار الصحيح، وأشارت إلى نيتها رفع حظر على الدواجن الأميركية.

وأعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب، الجمعة، أن المرحلة الأولى من الاتفاق «قريبة من الاستكمال»، في أعقاب اتصال هاتفي بين الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين من جهة، وكبير المفاوضين الصينيين نائب رئيس الوزراء ليو هي من جهة أخرى، وفق «فرانس برس».

والسبت أكدت وزارة التجارة الصينية أن الطرفين اتفقا على «الاستجابة بطريقة ملائمة على الهواجس الأساسية للطرف الآخر». وسترفع الصين حظرًا على استيراد الدواجن الأميركية كدلالة على التفاهم، بينما ستعمل الولايات المتحدة على استيراد «منتجات لحوم الدواجن المصنعة الصينية ومنتجات من سمك السلور».

وأعلن الطرفان أن المفاوضات ستتواصل على مستوى الوفود وسيليها «اتصال هاتفي آخر في القريب العاجل». وأعرب روبرت لايتهايزر، الأسبوع الماضي، عن أمله في أن تكون المرحلة الأولى من الاتفاق جاهزة للتوقيع عليها من قبل الرئيس ترامب الشهر المقبل في تشيلي على هامش قمة دول المحيط الهادئ.

وقال الرئيس الأميركي لصحفيين، الجمعة، إن «كل شيء يسير على ما يرام مع الصين»، مضيفًا أن «الصين تريد اتفاقًا، وهم يرغبون في الحصول على تخفيضات في الرسوم الجمركية». وشدد ترامب بشأن القطاع الزراعي الأميركي الذي تضرر إثر زيادة الرسوم الجمركية الصينية، على أن الاتفاق سيشكل صفقة رابحة له.

والجمعة، نُـشرت أرقام العجز في الميزانية الأميركية للسنة المالية 2019 التي انتهت في سبتمبر، وظهر أنه ارتفع بنسبة 26% مقتربًا من ألف مليار دولار. وبرغم عائدات الرسوم الجمركية الجديدة التي نجمت عن الحرب التجارية مع الصين، ولكنها خُصِّصت للنفقات، بالأخص لمساعدة المزارعين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البنتاغون يمنح «مايكروسوفت» عقدا ضخما بقيمة 10 مليارات دولار
دولى
فتح جدار برلين 9 نوفمبر 1989.. اليوم الذي غير وجه العالم
دولى
جريدة «الوسط»: وفد اقتصادي في واشنطن وآخر في روسيا
ليبيا
استقرار ليبيا في «مطبخ» الكونغرس الأميركي
ليبيا
فلول «داعش» الفارون من سورية شبح يفاقم الصراع الليبي
ليبيا
في ذكراها الـ75.. الأمم المتحدة تطلق حوارا مجتمعيا بمشاركة أكبر عدد من سكان ...
دولى
«بتكوين» تهوي إلى أدنى مستوى في 5 أشهر
اقتصاد
مبعوث واشنطن في سورية: فرار أكثر من مئة أسير بتنظيم «داعش» دون معرفة مصيرهم
دولى
تحقيقات بريطانية بشأن العثور على 39 جثة في شاحنة قادمة من بلغاريا
دولى
الدامجة لـ«بوابة الوسط»: استقلت وأنتظر الرد ولم أحصل على حقوقى.. أما الفشل ...
رياضة محلية
دبلوماسي أميركي يدلي بشهادة تعزز الشبهات ضد ترامب في قضية أوكرانيا
دولى
القضاء الأميركي يبدأ محاكمة غير مسبوقة لمجموعة «إكسون موبيل» النفطية
اقتصاد
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طريقة مبتكرة لمنع اختراق «ويندوز»