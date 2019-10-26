«إيني»: اكتشاف موارد نفطية جديدة في خليج السويس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 26 أكتوبر 2019, 03:10 مساء
حقل الغاز المصري ظهر (الإنترنت)

قدرت مجموعة «إيني» الإيطالية للطاقة ارتفاع إنتاج الغاز في حقل (ظهر) المصري بالبحر المتوسط إلى 3.2 مليار قدم مكعبة يوميا في مطلع العام 2020.

وقال كبير مسؤولي الإنتاج في أعالي البحار، أليساندرو بوليتي، خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، استعرض نتائج أنشطة «إيني» في الربع الثالث من هذا العام: «معدلات الإنتاج الحالية للحقل نحو 2.7 مليار قدم مكعبة، وبنهاية العام ستصل إلى ثلاثة مليارات قدم مكعبة. ونستعد للوصول إلى 3.2 مليار قدم مكعبة في بداية العام 2020»، حسب وكالة «آكي» الإيطالية.

موارد نفطية جديدة
وأعلنت المجموعة نفسها، اكتشاف موارد نفطية جديدة في منطقة امتياز أبو رديس سدري في خليج السويس، حيث تنشط في عمليات التنقيب شركة (بتروبل) التي تمتلكها المجموعة الإيطالية مناصفة مع الشركة المصرية العامة للبترول. وأشارت إلى أن هذا الاكتشاف جاء نتيجة حفر بئر (سدري 33) لترسيم اكتشاف (سدري 23)، الذي أعلن عنه في شهر يوليو الماضي. وتوقعت «إيني» إنتاج خمسة آلاف برميل في اليوم بعد إكمال عملية حفر (سدري 33) خلال الأيام المقبلة.

وقال عملاق الطاقة الإيطالي في بيان الجمعة: «بهذه النتيجة المهمة الجديدة يتواصل المسار الإيجابي في أعمال التنقيب في الحقول البحرية القريبة في امتيازات التنقيب التاريخية لإيني في مصر. ويوضح أنه بفضل استخدام السمات الجيولوجية والتكنولوجية الجديدة يمكن إعادة تقييم مناطق استكشاف كانت تعتبر أنها وصلت إلى مستوى عال من النضج».

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