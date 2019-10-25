الصين تسعى لتعزيز علاقتها التجارية مع البرازيل

الرئيس الصيني، شي جيبينغ، ونظيره البرازيلي، جايير بولسونارو, (الإنترنت)

عبرت الصين، الجمعة، عن نيتها زيادة مبادلاتها التجارية مع البرازيل، في وقت تسعى فيه إلى امتصاص أثر الحرب التجارية المطولة مع الولايات المتحدة.

وجدد الرئيس الصيني، شي جيبينغ، ونظيره البرازيلي، جايير بولسونارو، اليوم الجمعة، خلال أول زيارة رسمية للرئيس البرازيلي إلى الصين، تأكيد أواصرهما التجارية، وفق وكالة «فرانس برس».

ونمت المبادلات بين البلدين بين 2001 و2018 بشكل كبير من 3.2 مليار دولار إلى 98.9 مليار دولار.

وقال جيبينغ، حسب ما نقل التلفزيون العام، إن «الصين على استعداد لأن تستورد من البرازيل مزيدا من المنتجات عالية الجودة، وذات القيمة المضافة العالية التي تستجيب لحاجات السوق الصينية».

ويأمل البلدان في تنمية مبادلاتهما في مجال المنتجات الزراعية، عبر اتفاقات بين السلطات الجمركية والزراعية في البلدين، حسب بيان مشترك.