شركة «فيسبوك» تطلق خدمتها الإخبارية

أعلنت شركة «فيسبوك»، اليوم الجمعة، إطلاق خدمة إخبارية بشراكة مع وسائل إعلام، بهدف النهوض بصحافة مهنية وتلميع صورة أكبر شبكة تواصل اجتماعي في العالم.

وقال صاحب الشركة، مارك زوكربيرغ، لدى إعلانه عن خدمة «فيسبوك نيوز»، إنه «منذ سنوات وأنا أناقش مع هيئات صحفية وصحفيين كيف يمكننا دعم صحافة جيدة عبر فيسبوك».

وأضاف على صفحته على فيسبوك: «الصحافة مهمة لديمقراطيتنا وللتقدم معا في مواجهة المشاكل (..) تقع على خدمات الإنترنت الكبرى مسؤولية التعاون مع أجهزة الصحافة، لإرساء نماذج قابلة للاستمرار على الأمد البعيد لتمويل هذا العمل».

ومن المقرر أن يعرض زوكربيرغ هذا المنتج الجديد في نيويورك، بالشراكة مع روبرت تومسون، المدير العام لشركة «نيوز كوربريشن»، المجموعة التابعة لروبرت مردوخ، التي تملك خصوصا «وول ستريت جورنال» وقناة «فوكس نيوز».

وأطلقت الخدمة، اليوم الجمعة، في شكل تجربة بين «مجموعة صغيرة» من المستخدمين الأميركيين، وستكون عبارة عن ثمرة أخبار مختارة من صحفيين محترفين وخوارزميات «موائمة للخيارات الشخصية».

وستكون هذه الخدمة الجديدة منفصلة عن سيل المعلومات، التي يتلقاها مشتركو «فيسبوك» «نيوز فيد»، حيث توجد معلومات لا تنبع من وسائل إعلام محترفة، كما سيضم مقالات منظمات صحفية شريكة.

وبين هؤلاء الشركاء أكثر من 200 وسيلة إعلام، منها «وول ستريت جورنال، وواشنطن بوست، وبيبل»، وقنوات «أيه بي سي، وسي بي إس، وفوكس نيوز».

ولم يذكر شيئا حتى الآن عن كلفة هذا المنتج الجديد أو المبالغ التي سيحصل عليها الشركاء.

وقالت الشركة في بيان، إن الخدمة الجديدة «ستبرز الأخبار الوطنية الرئيسية لكل يوم»، وتركز على «الترفيه والصحة والاقتصاد والرياضة»، وهي المحاور الأربعة التي يولع بها أكثر من غيرها رواد «فيسبوك».

وأوضحت أنها شكلت فريقا من الصحفيين منحوا «استقلالية الخط التحريري»، وسينتقي الفريق المقالات وفق توجيهات يمكن للجميع الاطلاع عليها.