البنك الدولي: السعودية وتوجو ونيجيريا بين الدول «الأكثر تحسنا» في مزاولة الأعمال

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 أكتوبر 2019, 11:18 صباحا
البنك الدولي (أرشيفية - الإنترنت)

صنف البنك الدولي قائمة تضم عشر حكومات بذلت أقصى الجهود في السنة الماضية لتحسين سهولة مزاولة الأعمال في بلدانها، وهي: «الصين والهند والسعودية والأردن وتوغو والبحرين وطاجيكستان وباكستان والكويت ونيجيريا».

وانتزعت الصين من فرنسا المرتبة الـ31 في قائمة «سهولة مزاولة الأعمال» متقدمة 15 مرتبة، وذلك بتحسين إجراءات الحماية لصغار المستثمرين وتعزيز تدابير تطبيق العقود وتسهيل التجارة وإدخال تغييرات في إدارة الجمارك والبنية التحتية للمرافئ، وفق تقرير البنك الدولي.

وقال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، في بيان إن «إزالة العوائق أمام المقاولين تخلق أعمالا أفضل ومزيدا من العائدات الضريبة ومداخيل أعلى، جميعها ضرورية لخفض الفقر ورفع مستويات المعيشة».

اقرأ أيضا: توقعات «متشائمة جدا» من البنك الدولي.. الاقتصاد الليبي مقبل على «سنوات عجاف»  

وجاءت الهند في قائمة الدول الأكثر تحسنا في الأداء للسنة الثالثة على التوالي، إذ تسهل بدء نشاط تجاري بإلغاء رسوم التسجيل وسط خفض وقت وكلفة السعي للحصول على تراخيص بناء، وجعل التجارة أكثر سهولة مع تطوير المرافئ ومنصة إلكترونية لتقديم المستندات. وارتفعت الهند 14 مرتبة لتحل في المرتبة 63 في القائمة الدولية.

ولا تزال نيوزيلندا تتربع في طليعة قمة التصنيف الدولي تليها سنغافورة وهونغ كونغ وكوريا في المرتبة الخامسة والولايات المتحدة في السادسة.

ويدرس البنك الدولي الإصلاحات في عشرة قطاعات تجارية في 190 دولة، بينها مسائل تتعلق بتراخيص البناء والحصول على الكهرباء ودفع الضرائب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بتكوين» تهوي إلى أدنى مستوى في 5 أشهر
اقتصاد
مبعوث واشنطن في سورية: فرار أكثر من مئة أسير بتنظيم «داعش» دون معرفة مصيرهم
دولى
تحقيقات بريطانية بشأن العثور على 39 جثة في شاحنة قادمة من بلغاريا
دولى
الدامجة لـ«بوابة الوسط»: استقلت وأنتظر الرد ولم أحصل على حقوقى.. أما الفشل ...
رياضة محلية
دبلوماسي أميركي يدلي بشهادة تعزز الشبهات ضد ترامب في قضية أوكرانيا
دولى
القضاء الأميركي يبدأ محاكمة غير مسبوقة لمجموعة «إكسون موبيل» النفطية
اقتصاد
«العفو الدولية» ترصد ضحايا الهجمات العشوائية وحالات انتهاك حظر السلاح في «حرب ...
ليبيا
مسؤول إيطالي: حضور مؤتمر برلين على مستوى رؤساء الدول والحكومات
ليبيا
صالح الأبيض.. رحيل آخر نسمة صيف
ثقافة وفن
حجز «أسلحة ليبية».. أولى نتائج عمليات القوة المشتركة لدول الساحل
ليبيا
تفجير ضريح الشيخ محمد المبارك بوادي سوف الجين
ليبيا
«القيادة العامة» للمشاركين بمؤتمر برلين: لا عملية سياسية قبل القضاء على الإرهاب ...
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ملك تايلاند يجرد خليلته من كل ألقابها