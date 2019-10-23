النفط يصعد بفعل هبوط مفاجئ للمخزون الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 أكتوبر 2019, 10:14 مساء
مصفاة نفط تابعة لشركة «توتال» في فرنسا (أرشيفية: الإنترنت)

ارتفع النفط نحو 2.5%، الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات حكومية انخفاضا مفاجئا في مخزونات الخام الأميركية في حين دعم الأسعار أيضا احتمال تعميق تخفيضات إنتاج أوبك وحلفائها.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام بالولايات المتحدة، انخفضت 1.7 مليون برميل الأسبوع الماضي، مع زيادة استهلاك مصافي التكرير 429 ألف برميل يوميا، وانخفاض واردات النفط، وفق وكالة «رويترز»، فيما كان المحللون يتوقعون زيادة 2.2 مليون برميل.

وتحدد سعر التسوية في العقود الآجلة لخام برنت عند 61.17 دولار للبرميل، بزيادة 1.47 دولار بما يعادل 2.5%، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط 1.49 دولار أو 2.7% لتغلق عند 55.97 دولار للبرميل.

كانت أسعار النفط انخفضت في وقت سابق من الجلسة بفعل بيانات من معهد البترول الأميركي، تظهر ارتفاع المخزونات الأميركية أكثر من توقعات المحللين، إذ زادت وفقا لتلك الأرقام 4.5 مليون برميل إلى 437 مليون برميل.

 

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