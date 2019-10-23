وفد أميركي رفيع إلى الرياض للمشاركة في منتدى الاستثمار

ذكرت تقارير إعلامية أميركية، الثلاثاء، أن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، ومستشار البيت الأبيض جاريد كوشنير، سيترأسان وفد الولايات المتحدة المشارك في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» السنوي، الذي تستضيفه السعودية وتمت مقاطعته بشكل واسع العام الماضي، على خلفية عملية قتل الصحفي جمال خاشقجي.

والعام الماضي، قاطع العشرات من كبار المسؤولين ورواد عالم المال والأعمال حول العالم المنتدى الذي يطلق عليه «دافوس في الصحراء»، على وقع تفاقم الغضب الدولي بشأن عملية قتل خاشقجي، حسب «فرانس برس».

لكن الولايات المتحدة قررت إرسال وفد رفيع المستوى برئاسة منوتشين لنسخة العام الجاري، المقررة من 29 حتى 31 أكتوبر، وفق ما ذكرت «نيويورك تايمز» نقلا عن وزارة الخزانة. وذكرت الصحيفة، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن كوشنير، وهو صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سيحضر إلى جانب المندوب الخاص لوزارة الخارجية المسؤول عن السياسة بشأن إيران، برايان هوك.

وتخطط كذلك شركات عالمية بينها «غولدمان ساكس» و«جي بي مورغان تشيز» و«سيتي غروب» لإرسال كبار المسؤولين التنفيذيين لاجتماع العام الجاري، وفق ما أفادت «واشنطن بوست» في وقت سابق.

ويتوقع كذلك أن يحضر رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، ونظيره الباكستاني، عمران خان، وفق ما ذكرت تقارير إعلامية في بلديهما هذا الأسبوع، ويهدف المؤتمر الذي ينطلق الأسبوع المقبل لجذب مستثمرين أجانب لمساعدة الرياض على تنويع اقتصادها المعتمد بشكل أساسي على النفط.