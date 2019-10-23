«فيسبوك» تخصص مليار دولار لبناء مساكن اجتماعية

فيسبوك تخصص مليار دولار للسكن الاجتماعي. (فرانس برس)

تعتزم «فيسبوك» تخصيص مليار دولار خلال العقد المقبل لبناء مساكن اجتماعية، خصوصا في كاليفورنيا حيث مقرها العام، على ما أعلنت الشبكة الاجتماعية العملاقة، الثلاثاء.

وقال المدير المالي في المجموعة، ديفيد ويهنر، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع حاكم الولاية الأميركية، غافن نيوسوم، وشركاء آخرين، من شأنه أن يفضي إلى بناء عشرين ألف مسكن اجتماعي جديد للمدرسين والممرضين وغيرهم من «العمال الأساسيين».

وأشار غافن نيوسوم في بيان إلى أن «حكومة كاليفورنيا لا يمكن أن تحل وحدها مشكلة المساكن الميسورة التكلفة، لدينا حاجة إلى أن تتصرف شركات أخرى مثل فيسبوك، نحتاج إلى شركاء مع القطاع الخاص والجمعيات الخيرية لقلب الوضع الحالي ومواجهة أزمة التكاليف»، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

وعملت «فيسبوك» مع مجموعات وسلطات محلية بشأن مسألة المساكن الميسورة التكلفة عند خليج سان فرانسيسكو وفي سيليكون فالي، حيث مقر المجموعة (مينلو بارك).

ولفت ديفيد ويهنر إلى أن سعر الإيجارات ارتفع بصورة كبيرة في مدينة سان فرانسيسكو، لدرجة أن الأسرة التي تجني مئة ألف دولار سنويا تصنف ضمن الأسر «الضعيفة الدخل».

وستوزع الميزانية المخصصة من «فيسبوك» خصوصا على إنشاء المساكن في الأراضي التابعة لولاية كاليفورنيا (250 مليونا)، وعلى مساحات قابلة للبناء في مينلو بارك سبق أن اشترتها المجموعة (225 مليونا)، ومشاريع للسكن الاجتماعي في مواضع أخرى في البلاد (350 مليونا).