فرنسا تتراجع عن تحقيق أهدافها السياحية في 2020 بسبب «السترات الصفراء»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 أكتوبر 2019, 02:20 صباحا

أعلنت وزارة المال الفرنسيّة الثلاثاء أنّ الحكومة تراجعت عن هدفها القاضي باستقبال 100 مليون زائر أجنبي في العام 2020، عازية ذلك الى الاثار الناجمة عن أشهر من احتجاجات «السترات الصفراء» المناهضة للحكومة، والخروج الوشيك لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت الوزارة في وثيقة متعلقة بالموازنة نُشرت الكترونيا إن «فرنسا لا تزال تسعى الى استقبال 100 مليون زائر أجنبي رغم ذلك تم التراجع عن الهدف، استنادا إلى الظروف الراهنة، حتى العام 2022»، وكانت الحكومة الاشتراكية السابقة حددت هذا الهدف الطموح في العام 2014.

ولا تزال فرنسا تتصدر الوجهات السياحية في العالم إذ زارها 89,4 مليون شخص العام الفائت. لكنّ احتجاجات «السترات الصفراء» التي اندلعت في نوفمبر ضد الرئيس ايمانويل ماكرون جعلت عددا كبيرا من السياح يفكرون مليا قبل زيارتها.

وفي باريس خصوصا، اشتبك المحتجون مع الشرطة، وتعرضت متاجر ومحال للنهب فيما أحرقت سيارات في جادة الشانزليزيه الشهيرة وعدد من الأماكن الأخرى، ما دفع الحكومة لإغلاق كثير من شوارع وسط باريس وعدد من المدن الأخرى كل سبت، إلى أن تراجع زخم الاحتجاجات في الصيف.

ويشكل تراجع قيمة الجنيه الاسترليني مقابل اليورو بفعل بريكست عاملا آخر سيؤثر على عدد السياح الوافدين إلى فرنسا على الأرجح، وذكر المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية أن عدد الليالي التي يقضيها الزائرون في جميع أنحاء فرنسا انخفض بنسبة 2,5 بالمئة في الربع الأول من العام، مع تسجيل منطقة باريس الكبرى الانخفاض الأكبر بنسبة 4,8 بالمئة.

وقالت وزارة المال: «تفيد مؤشرات الأشهر الأولى من عام 2019 إلى انخفاض في السياحة الخارجية خلال نصفه الأول وهذا الاتجاه سببه الى حد كبير الحركات الاجتماعية على مستوى البلاد في بداية العام ما أثر على الحجوزات على المديين المتوسط والبعيد»، كما أشارت وثيقة الوزارة إلى تأثير انخفاض الجنيه أمام اليورو على عدد السياح الوافدين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مسؤول إيطالي: حضور مؤتمر برلين على مستوى رؤساء الدول والحكومات
ليبيا
صالح الأبيض.. رحيل آخر نسمة صيف
ثقافة وفن
حجز «أسلحة ليبية».. أولى نتائج عمليات القوة المشتركة لدول الساحل
ليبيا
تفجير ضريح الشيخ محمد المبارك بوادي سوف الجين
ليبيا
«القيادة العامة» للمشاركين بمؤتمر برلين: لا عملية سياسية قبل القضاء على الإرهاب ...
ليبيا
علي شمسي أحد أعيان مرزق: 4 آلاف من مواطني مرزق تم تهجيرهم ونزحوا من المدينة
ليبيا
وزارة الاقتصاد: 48 مليار دينار ميزانية ليبيا في 2020 دون عجز أو دين عام
ليبيا
مدير «مكافحة الأمراض» لـ«الوسط»: 10 آلاف إصابة بـ«اللشمانيا»
ليبيا
جريدة «الوسط»: مدنيون يدفعون فاتورة الفشل الدولي والعناد المحلي
ليبيا
برنامج الإصلاح الاقتصادي يدخل مرحلة إنعاش جديدة
ليبيا
البزار للعناية بالبشرة المختلطة
أناقة وجمال
لودريان يحدد 7 أسس للخروج من الأزمة الليبية
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صور مسربة لسيارة «بي إم دبليو» جران كوبيه 2020