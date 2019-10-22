ترامب يؤكد قرب حل الأزمة التجارية بين واشنطن والصين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 أكتوبر 2019, 12:14 مساء
ترامب خلال افتتاح ورشة لوي فويتون في ولاية تكساس، 17 أكتوبر 2019 (فرانس برس).

كشف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تقدمًا في صياغة نص اتفاق تجارة أولي مع الصين، قد يتم توقيعه الشهر المقبل.

وقال ترامب في تصريحات من داخل البيت الأبيض أمس الإثنين: «نعتقد بأننا سنتمكن من توقيع وثيقة مكتملة مع الصين بشأن المرحلة الأولى»، حسبما نقلت عنه «فرانس برس».

ويبدو الرئيس الأميركي متفائلًا بشأن فرص توصل بكين وواشنطن إلى اتفاق مصغر أُعلن في وقت سابق من أكتوبر الجاري، في مؤشر على حل الأزمة التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

بدوره قال ممثل التجارة الأميركي، روبرت لايتهايزر، إن جهود صوغ الاتفاق مع الصين قبل قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في تشيلي الشهر المقبل «تسير بحسب ما هو مخطط لها»، رغم أنه لا يزال هناك بعض الأمور التي لم ينتهِ العمل بها.

وأضاف، مخاطبًا ترامب: «هدفنا هو الانتهاء من المرحلة الأولى من الاتفاق قبل موعد توجهك إلى تشيلي»؛ فيما قال الرئيس الأميركي إنه يتوقع توقيع الاتفاق الأولي على هامش القمة عند لقائه الرئيس الصيني شي جينبينغ.

الاتفاق المصغر يتوقع أن يشمل زيادة مشتريات الصين من المنتجات الزراعية الأميركية، كما يشمل الملكية الفكرية والخدمات المالية وصرف العملات، بحسب البيت الأبيض؛ بينما أكد ترامب أن الجانب الصيني بدأ شراء المنتجات الأميركية بالفعل.

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