هبوط أسعار النفط وتوقعات بتراجع الطلب العالمي في 2020

هبطت أسعار النفط في أسواق اليوم الثلاثاء تأثرًا بالمخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي، ما قد يضر بالطلب على الاحتياجات النفطية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 10 سنتات أو 0.2% إلى 58.86 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:04 بتوقيت غرينتش، بينما نزل خام غرب تكساس الأميركي الوسيط 12 سنتًا ما يوازي 0.2% إلى 53.19 دولار للبرميل، حسب «رويترز».

وفقد برنت 22% منذ ذروته في أبريل الماضي، فيما خسر الخام الأميركي 20%.

تزامنًا مع تراجع أسعار النفط، فإن الخلاف التجاري بين واشنطن وبكين يتجه إلى الحل، إذ صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الإثنين، بأن جهود إنهاء الحرب التجارية مع الصين تسير بشكل طيب وأن المفاوضين من البلدين يعملون على بلورة نص اتفاق المرحلة الأولى ليوقعه زعيما البلدين الشهر المقبل في اجتماعهما في قمة أبيك.

بدوره، ذكر بنك «إيه إن زد» في مذكرة بأنه «يسود تفاؤل حذر أسواق السلع الأولية وسط مؤشرات على قرب توقيع اتفاقات تجارية بين الولايات المتحدة والصين».

ويوم الثلاثاء، قلص بنك «غولدمان ساكس» توقعاته لنمو الطلب العالمي للنفط للعام المقبل (2020 ) إلى 1.3 مليون برميل يوميًّا من 1.4 مليون برميل في وقت سابق، كما قلص توقعات نمو إنتاج النفط الصخري الأميركي للعام المقبل إلى 0.7 مليون برميل يوميًّا، مقابل توقعات سابقة عند مليون برميل يوميًّا.