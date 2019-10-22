مطالبات بتحقيق حول استغلال متعاملون في البورصة الأميركية قرارات ترامب

تمثال جورج واشنطن أمام مبنى بورصة نيويورك، 11 أكتوبر 2019، (ا ف ب)

طلب أعضاء ديموقراطيون في الكونغرس من السلطات الأميركية فتح تحقيق في أنشطة متعاملين في البورصة؛ للاشتباه بأنهم أقدموا على استثمارات عن سابق معرفة بقرارات الرئيس دونالد ترامب، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وجاء هذا الطلب إثر نشر مجلّة «فانيتي فير» الخميس، مقال يفيد تداولات مشبوهة في الأسواق المالية على ارتباط بتصريحات أو قرارات لترامب أو لحكومته حول المفاوضات التجارية مع الصين أو مسائل أخرى جيوسياسية.

ووجه 14 عضوا في مجلس الشيوخ رسالة الإثنين إلى وزير العدل بيل بار ورئيس مكتب التحقيقات الفدرالي، أبدوا فيها مخاوف حيال «المكاسب غير النزيهة» التي قد يكون حققها بعض المتعاملين في البورصة نتيجة «امتيازهم في الاطلاع على معلومات غير متوافرة للعامة من شأنها أن تحرك الأسواق».

وأشاروا إلى «احتمال» أن تكون هذه المعلومات نقلتها مصادر حكومية، وقد تكون ولدت أرباحا تصل إلى مليار دولار في البورصة. وأنشأ محللو مصرف «جي بي مورغان تشيس» الأميركي أخيرا، مؤشرا لقياس انعكاس تغريدات ترامب على الأسواق المالية. وأكدوا أنهم «وجدوا أدلة متينة» على أن التغريدات الرئاسية لها تأثير فعلي على الأسواق.