ترامب يواصل الحديث بـ«لهجة متفائلة» بشأن اتفاق تجاري مع الصين

الرئيس الأميركي دونالد ترامب. (أرشيفية : الإنترنت)

واصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الحديث بلهجة متفائلة بشأن اتفاق محتمل لإنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، قائلًا للصحفيين في البيت الأبيض الإثنين، إن البلدين يحققان تقدمًا كبيرًا نحو إبرام اتفاق.

وقال ترامب، الأسبوع الماضي، إنه يأمل بأن المرحلة الأولى من الاتفاق التي تم الإعلان عنها في وقت سابق هذا الشهر، سيجري توقيعها بحلول منتصف نوفمبر المقبل.

وفي اجتماع لمجلس الوزراء بالبيت الأبيض الإثنين، قال ترامب، إن قضايا المرحلة الثانية من الاتفاق ستكون أسهل إلى حد كبير من قضايا المرحلة الأولى، وفق وكالة «رويترز».

وأبلغ الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر الصحفيين، أن هدف إدارة ترامب ما زال إتمام المرحلة الأولى بحلول اجتماعات منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي، التي ستعقد في 16 و17 نوفمبر المقبل، مضيفًا أنه مازالت هناك قضايا عالقة تنتظر الحل.