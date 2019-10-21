أسعار النفط تستقر عالميا بعد جلسة خسائر

مصفاة للنفط في المكسيك، (الإنترنت: أرشيفية)

شهدت أسعار النفط استقرارًا عالميًّا بدرجة كبيرة في أسواق اليوم الإثنين، معوضة بعض خسائرها المبكرة مع تقييم المستثمرين للضغوط الاقتصادية العالمية التي قد تؤثر في الطلب على النفط.

وبحلول الساعة 06:48 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام القياس العالم برنت منخفضة سنتًا واحدًا إلى 59.41 دولار للبرميل. ونزلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط سنتين إلى 53.76 دولار للبرميل، وفق «رويترز».

وتراجعت الأسعار في وقت سابق من الجلسة متأثرة بمؤشرات على استمرار وفرة المعروض العالمي من النفط، فضلًا عن القلق بشأن النمو الاقتصادي في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم.

واعتبرت مارغرت يانجغ، محللة السوق في «سي إم سي ماركتس» أن حالة الضعف في سعر النفط ترجع إلى «رؤية متشائمة للطلب العالمي على الطاقة، إذ يبدو أن تراجع التصنيع والتجارة لن ينتهي قريبًا».

وفي وقت سابق أمس الأحد، قالت روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، إنها لم تلتزم بخفض المعروض المتفق عليه في سبتمبر الماضي؛ بسبب زيادة في إنتاج مكثفات الغاز الطبيعي مع تأهب البلاد لفصل الشتاء.