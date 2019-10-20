غانا تتطلع لإنتاج مليون برميل نفط يوميا

مصفاة للنفط في المكسيك، (الإنترنت: أرشيفية)

تتطلع غانا إلى رفع حجم إنتاجها من البترول ليصل 500 ألف برميل يوميا، في غضون السنوات الست المقبلة، ومليون برميل فيما بعد.

وقال نائب وزير الطاقة الغاني، محمد آمين آدم، إن حجم إنتاج البلاد الحالي من البترول يتراوح بين 180 ألفا و200 ألف برميل يوميا، حسب ما نقلته «الأخبار» الموريتانية، عن وسائل إعلام غانية.

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وفي مطلع العام الجاري، أعلنت شركة «أكر إينرجي» النرويجية اكتشاف احتياطات نفطية جديدة بكميات تجارية قبالة سواحل غانا، لافتة إلى أن أعمال التنقيب الاستكشافية تشير إلى وجود كميات تقدر بما بين 450 إلى 550 مليون مكافئ لبرميل النفط في حقل بيكان، على بعد 166 كيلو مترا قبالة مدينة تاكورادي.

وأعلن عن الاكتشافات النفطية الأولى في غانا العام 2007 قبل أن تتحول الدولة الأفريقية إلى بلد منتج العام 2010، مما ساعد على تسريع وتيرة النمو الاقتصادي. ويعتقد أن احتياطات غانا تتراوح ما بين 5 و7 مليارات برميل.