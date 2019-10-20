«أرامكو» تخفض أسعار البنزين للربع الرابع من 2019

أعلنت شركة أرامكو السعودية تخفيض أسعار البنزين المحلي للربع الرابع من العام الجاري إلى 1.50 ريال للتر من نوع 91 بعدما كان 1.53 ريال للتر في الربع الثالث، وإلى 2.05 ريال لنوع 95 من 2.18 ريال للتر في الربع الثالث، حسب وكالة «رويترز».