«أرامكو» تخفض أسعار البنزين للربع الرابع من 2019

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 أكتوبر 2019, 09:47 صباحا
أعلنت شركة أرامكو السعودية تخفيض أسعار البنزين المحلي للربع الرابع من العام الجاري إلى 1.50 ريال للتر من نوع 91 بعدما كان 1.53 ريال للتر في الربع الثالث، وإلى 2.05 ريال لنوع 95 من 2.18 ريال للتر في الربع الثالث، حسب وكالة «رويترز».
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